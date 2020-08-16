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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Волгарь
СКА-Хабаровск - Волгарь: обзор матча 16 августа 2020
СКА-Хабаровск
16.08.2020, воскресенье, 10:00
Россия. ФНЛ, 4 тур
1 : 0
Завершен
Волгарь
8'
Д. Барков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Волгарь
90'
+3
Желтая карточка
И. Хомуха
90'
Вторая желтая
Ю. Журавлев
86'
Замена
Д. Корнюшин
️️️️
В. Лобкарев
Замена
В. Горулев
️️️️
Р. Гаджимурадов
84'
Замена
К. Большаков
️️️️
В. Камилов
77'
72'
Желтая карточка
Ю. Журавлев
72'
Замена
А. Болонин
️️️️
А. Бердников
Замена
Р. Мануйлов
️️️️
М. Эльмурзаев
71'
Замена
А. Максименко
️️️️
Д. Барков
69'
68'
Замена
Д. Воробьев
️️️️
В. Сергеев
67'
Желтая карточка
Д. Козлов
61'
Замена
А. Бутенко
️️️️
А. Павлишин
Желтая карточка
В. Никифоров
57'
39'
Замена
Ю. Журавлев
️️️️
Р. Локтионов
Желтая карточка
Д. Барков
28'
Желтая карточка
К. Суслов
27'
ГОЛ! 1:0!
Д. Барков
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
96
Игорь Обухов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
18
Владислав Камилов
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Волгарь
23
Станислав Антипин
ВР
22
Иван Хомуха
ЦЗ
69
Данила Козлов
ЦЗ
21
Алексей Бердников
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
24
Артем Погосов
ЛВ
8
Андрей Мендель
ОП
20
Данил Полубояринов
ЦП
7
Алексей Павлишин
ЦП
52
Владимир Лобкарев
ПВ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Семен Матвийчук
ПЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
8
Виталий Горулев
ЦП
29
Егор Новиков
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
96
Александр Максименко
ЦФ
Волгарь
30
Дмитрий Саганович
ВР
44
Юрий Журавлев
ЦЗ
44
Даниил Корнюшин
ПЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
13
Александр Бутенко
ЦФ
10
Дмитрий Воробьев
ЦФ
4-2-2-2
96
Обухов
10
Никифоров
51
Грачев
91
Суслов
5
Эльмурзаев
7
Иванков
18
Камилов
8
Малеев
10
Гаджимурадов
10
Базелюк
86
Барков
4-1-2-2-1
23
Антипин
69
Козлов
21
Бердников
4
Локтионов
22
Хомуха
8
Мендель
20
Полубояринов
7
Павлишин
52
Лобкарев
24
Погосов
14
Сергеев
18
Камилов
31
Большаков
31
Большаков
18
Камилов
10
Гаджимурадов
8
Горулев
8
Горулев
10
Гаджимурадов
86
Барков
96
Максименко
96
Максименко
86
Барков
5
Эльмурзаев
27
Мануйлов
27
Мануйлов
5
Эльмурзаев
21
Бердников
11
Болонин
11
Болонин
21
Бердников
52
Лобкарев
44
Корнюшин
44
Корнюшин
52
Лобкарев
7
Павлишин
13
Бутенко
13
Бутенко
7
Павлишин
4
Локтионов
44
Журавлев
44
Журавлев
4
Локтионов
14
Сергеев
10
Воробьев
10
Воробьев
14
Сергеев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Волгарь
5
Семен Матвийчук
ПЗ
53
Василий Илик
ЛЗ
80
Арман Кенесов
АП
29
Егор Новиков
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Алексей Поддубский
30
Дмитрий Саганович
ВР
Остались в запасе
5
Семен Матвийчук
ПЗ
53
Василий Илик
ЛЗ
80
Арман Кенесов
АП
29
Егор Новиков
ЦП
1
Владимир Сугробов
ВР
Остались в запасе
30
Дмитрий Саганович
ВР
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча СКА-Хабаровск - Волгарь
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
Динамо Киров
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Сокол
2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Калуга
2 : 2
31.10.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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