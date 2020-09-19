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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Балтика
СКА-Хабаровск - Балтика: обзор матча 19 сентября 2020
СКА-Хабаровск
19.09.2020, суббота, 08:00
Россия. ФНЛ, 10 тур
0 : 0
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Балтика
Желтая карточка
А. Малеев
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
А. Дудиев
90'
Желтая карточка
А. Макарчук
89'
Замена
В. Демьянов
️️️️
Т. Мусаев
Замена
А. Максименко
️️️️
К. Базелюк
86'
Желтая карточка
Д. Барков
72'
Замена
Д. Иванков
️️️️
А. Кенесов
66'
64'
Замена
А. Чочиев
️️️️
А. Шаваев
45'
Желтая карточка
М. Кузьмин
Замена
В. Сугробов
️️️️
И. Обухов
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
96
Игорь Обухов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
18
Владислав Камилов
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
80
Арман Кенесов
АП
11
Владислав Брагин
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
7
Наилсон
ЦЗ
44
Максим Тишкин
ПЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
53
Ян Казаев
ЦП
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
93
Михаил Маркин
ЦФ
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
СКА-Хабаровск
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
53
Василий Илик
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
8
Виталий Горулев
ЦП
32
Евгений Оанча
ЦП
96
Александр Максименко
ЦФ
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
39
Евгений Фролов
ЦП
11
Алан Чочиев
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
4-1-2-3
96
Обухов
10
Никифоров
51
Грачев
22
Труфанов
27
Мануйлов
18
Камилов
80
Кенесов
8
Малеев
10
Базелюк
86
Барков
11
Брагин
4-2-2-2
1
Латышонок
8
Дудиев
44
Тишкин
7
Наилсон
17
Макарчук
53
Казаев
8
Шаваев
10
Альшин
6
Кузьмин
11
Мусаев
93
Маркин
10
Базелюк
96
Максименко
96
Максименко
10
Базелюк
80
Кенесов
7
Иванков
7
Иванков
80
Кенесов
96
Обухов
1
Сугробов
1
Сугробов
96
Обухов
11
Мусаев
56
Демьянов
56
Демьянов
11
Мусаев
8
Шаваев
11
Чочиев
11
Чочиев
8
Шаваев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Балтика
8
Виталий Горулев
ЦП
72
Андрей Батютин
ЛВ
32
Евгений Оанча
ЦП
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
53
Василий Илик
ЛЗ
22
Георгий Кырнац
ВР
Главный тренер
Алексей Поддубский
39
Евгений Фролов
ЦП
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
39
Максим Бориско
ВР
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Остались в запасе
8
Виталий Горулев
ЦП
72
Андрей Батютин
ЛВ
32
Евгений Оанча
ЦП
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
53
Василий Илик
ЛЗ
22
Георгий Кырнац
ВР
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ЦП
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
39
Максим Бориско
ВР
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Главный тренер
Евгений Калешин
Статистика матча СКА-Хабаровск - Балтика
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
им. В.И. Ленина
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