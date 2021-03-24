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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Спартак-2
СКА-Хабаровск - Спартак-2: обзор матча 24 марта 2021
СКА-Хабаровск
24.03.2021, среда, 12:00
Россия. ФНЛ, 32 тур
3 : 0
Завершен
Спартак-2
6'
Д. Барков
30'
К. Большаков
65'
Эмерсон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Спартак-2
Замена
В. Брагин
️️️️
Д. Барков
87'
Замена
Ю. Першин
️️️️
А. Малеев
85'
Замена
В. Никифоров
️️️️
К. Суслов
79'
73'
Замена
А. Ташаев
️️️️
С. Оганесян
Замена
С. Георгиевский
️️️️
А. Батютин
72'
Замена
К. Базелюк
️️️️
Э. Булия
69'
ГОЛ! 3:0!
Эмерсон
65'
62'
Замена
К. Шильцов
️️️️
Д. Маркитесов
53'
Желтая карточка
М. Игнатов
Желтая карточка
А. Батютин
43'
41'
Желтая карточка
Л. Миронов
Желтая карточка
К. Суслов
32'
ГОЛ! 2:0!
К. Большаков
30'
ГОЛ! 1:0!
Д. Барков
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
93
Алексей Городовой
ВР
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Спартак-2
57
Александр Селихов
ВР
36
Артем Воропаев
ЛЗ
35
Леонид Миронов
ЦЗ
68
Руслан Литвинов
ЦЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
97
Даниил Денисов
ПЗ
32
Педро Роша
ЛВ
6
Фаниль Сунгатулин
ОП
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
8
Михаил Игнатов
АП
9
Степан Оганесян
ПВ
Главный тренер
Евгений Бушманов
СКА-Хабаровск
22
Георгий Кырнац
ВР
1
Владимир Сугробов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
53
Василий Илик
ЛЗ
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
36
Никита Шищенко
ЦЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
10
Юрий Першин
ЛВ
13
Святослав Георгиевский
ПВ
11
Владислав Брагин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Спартак-2
1
Тимур Акмурзин
ВР
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
21
Степан Мельников
ЛВ
27
Ильяс Муминов
ЦП
22
Никита Бакалюк
ЦП
7
Константин Шильцов
АП
88
Александр Ташаев
ПВ
17
Илья Голятов
ЦФ
4-1-1-2-2
93
Городовой
31
Большаков
25
Эмерсон
91
Суслов
27
Мануйлов
33
Квеквескири
24
Мартусевич
72
Батютин
8
Малеев
91
Булия
86
Барков
3-3-1-3
57
Селихов
35
Миронов
68
Литвинов
95
Гапонов
97
Денисов
6
Сунгатулин
36
Воропаев
8
Маркитесов
9
Оганесян
8
Игнатов
32
Роша
86
Барков
11
Брагин
11
Брагин
86
Барков
72
Батютин
13
Георгиевский
13
Георгиевский
72
Батютин
8
Малеев
10
Першин
10
Першин
8
Малеев
91
Суслов
10
Никифоров
10
Никифоров
91
Суслов
91
Булия
10
Базелюк
10
Базелюк
91
Булия
8
Маркитесов
7
Шильцов
7
Шильцов
8
Маркитесов
9
Оганесян
88
Ташаев
88
Ташаев
9
Оганесян
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Спартак-2
22
Георгий Кырнац
ВР
7
Даниил Иванков
ЛП
53
Василий Илик
ЛЗ
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
36
Никита Шищенко
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Сергей Юран
17
Илья Голятов
ЦФ
1
Тимур Акмурзин
ВР
27
Ильяс Муминов
ЦП
21
Степан Мельников
ЛВ
22
Никита Бакалюк
ЦП
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
Главный тренер
Евгений Бушманов
Остались в запасе
22
Георгий Кырнац
ВР
7
Даниил Иванков
ЛП
53
Василий Илик
ЛЗ
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
9
Евгений Назаров
ЦЗ
36
Никита Шищенко
ЦЗ
1
Владимир Сугробов
ВР
Остались в запасе
17
Илья Голятов
ЦФ
1
Тимур Акмурзин
ВР
27
Ильяс Муминов
ЦП
21
Степан Мельников
ЛВ
22
Никита Бакалюк
ЦП
3
Даниил Петрунин
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Евгений Бушманов
Статистика матча СКА-Хабаровск - Спартак-2
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
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