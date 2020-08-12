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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - СКА-Хабаровск
Крылья Советов - СКА-Хабаровск: обзор матча 12 августа 2020
Крылья Советов
12.08.2020, среда, 18:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
2 : 0
Завершен
СКА-Хабаровск
20'
А. Зиньковский
34'
К. Суслов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - СКА-Хабаровск
Желтая карточка
Р. Ежов
90'
+1
Замена
Д. Смирнов
️️️️
А. Зиньковский
86'
83'
Вторая желтая
И. Квеквескири
81'
Желтая карточка
А. Батютин
77'
Замена
А. Максименко
️️️️
Д. Барков
Замена
Д. Якуба
️️️️
В. Сарвели
76'
Замена
Д. Комбаров
️️️️
М. Зеффан
71'
Замена
Ю. Горшков
️️️️
Д. Пруцев
70'
Желтая карточка
С. Божин
62'
Замена
Р. Ежов
️️️️
Е. Голенков
56'
55'
Замена
В. Брагин
️️️️
В. Никифоров
55'
Замена
А. Батютин
️️️️
В. Горулев
40'
Замена
Д. Иванков
️️️️
А. Кенесов
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
К. Суслов
34'
24'
Желтая карточка
И. Квеквескири
ГОЛ! 1:0!
А. Зиньковский
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
51
Максим Карпов
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
25
Данил Пруцев
ЦП
9
Владислав Сарвели
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
СКА-Хабаровск
96
Игорь Обухов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
5
Магомед Эльмурзаев
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
8
Виталий Горулев
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
8
Денис Якуба
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
29
Роман Ежов
ПВ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
7
Даниил Иванков
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
96
Александр Максименко
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
3-3-1-1-2
39
Фролов
70
Кабутов
51
Карпов
47
Божин
2
Полуяхтов
8
Витюгов
2
Зеффан
25
Пруцев
77
Зиньковский
69
Голенков
9
Сарвели
3-3-1-1-2
96
Обухов
31
Большаков
5
Эльмурзаев
91
Суслов
27
Мануйлов
33
Квеквескири
10
Никифоров
8
Горулев
80
Кенесов
10
Базелюк
86
Барков
25
Пруцев
4
Горшков
4
Горшков
25
Пруцев
77
Зиньковский
7
Смирнов
7
Смирнов
77
Зиньковский
69
Голенков
29
Ежов
29
Ежов
69
Голенков
2
Зеффан
23
Комбаров
23
Комбаров
2
Зеффан
9
Сарвели
8
Якуба
8
Якуба
9
Сарвели
8
Горулев
72
Батютин
72
Батютин
8
Горулев
80
Кенесов
7
Иванков
7
Иванков
80
Кенесов
86
Барков
96
Максименко
96
Максименко
86
Барков
10
Никифоров
11
Брагин
11
Брагин
10
Никифоров
Остались в запасе
Крылья Советов
СКА-Хабаровск
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Осинькин
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Крылья Советов - СКА-Хабаровск
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Олег Соколов
(Воронеж)
Стадион:
Солидарность Арена
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