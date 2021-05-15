Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Алания
СКА-Хабаровск - Алания: обзор матча 15 мая 2021
СКА-Хабаровск
15.05.2021, суббота, 13:00
Россия. ФНЛ, 42 тур
1 : 2
Завершен
Алания
67'
Ю. Першин
38'
Б. Хадарцев (П)
87'
Х. Хосонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Алания
90'
+5
Желтая карточка
Б. Магомедов
90'
Замена
️️️️
В. Хубулов
87'
ГОЛ! 1:2!
Х. Хосонов
86'
Замена
Р. Суанов
️️️️
А. Хугаев
Желтая карточка
М. Мартусевич
81'
72'
Замена
В. Хубулов
️️️️
А. Засеев
69'
Замена
Х. Хосонов
️️️️
И. Машуков
ГОЛ! 1:1!
Ю. Першин
67'
Замена
Ю. Першин
️️️️
В. Никифоров
60'
Замена
В. Брагин
️️️️
С. Георгиевский
60'
Замена
К. Базелюк
️️️️
Э. Булия
59'
58'
Вторая желтая
Б. Хадарцев
Замена
А. Малеев
️️️️
Г. Грачев
46'
41'
Желтая карточка
А. Засеев
38'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Б. Хадарцев
34'
Желтая карточка
Б. Хадарцев
Желтая карточка
К. Большаков
29'
21'
Желтая карточка
Н. Гиоргобиани
13'
Пенальти не реализован!
Б. Хадарцев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
93
Алексей Городовой
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
25
Эмерсон
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
9
Кирилл Колесниченко
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
24
Максим Мартусевич
ЦП
13
Святослав Георгиевский
ПВ
91
Эдуард Булия
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
Алания
25
Ростислав Солдатенко
ВР
4
Сослан Качмазов
ЛЗ
5
Алан Багаев
ЦЗ
15
Хетаг Кочиев
ЦЗ
19
Аллон Бутаев
ЦЗ
10
Батраз Хадарцев
ЛВ
13
Азамат Засеев
ОП
8
Алан Хугаев
ОП
97
Бутта Магомедов
АП
99
Николай Гиоргобиани
АП
14
Ислам Машуков
ЦФ
Главный тренер
Спартак Гогниев
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
53
Василий Илик
ПЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
10
Юрий Першин
ЛВ
72
Андрей Батютин
ЛВ
8
Артемий Малеев
АП
86
Дмитрий Барков
ЦФ
11
Владислав Брагин
ЦФ
10
Константин Базелюк
ЦФ
Алания
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
12
Содик Рашид
ЦЗ
8
Владимир Хубулов
ЛВ
10
Давид Кобесов
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
80
Хетаг Хосонов
ЦП
7
Батраз Гурциев
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
99
Руслан Суанов
ЦФ
3-3-1-2-1
93
Городовой
51
Грачев
25
Эмерсон
31
Большаков
10
Никифоров
33
Квеквескири
27
Мануйлов
24
Мартусевич
9
Колесниченко
13
Георгиевский
91
Булия
4-2-3-1
25
Солдатенко
5
Багаев
15
Кочиев
19
Бутаев
4
Качмазов
13
Засеев
8
Хугаев
97
Магомедов
99
Гиоргобиани
10
Хадарцев
14
Машуков
51
Грачев
8
Малеев
8
Малеев
51
Грачев
10
Никифоров
10
Першин
10
Першин
10
Никифоров
13
Георгиевский
11
Брагин
11
Брагин
13
Георгиевский
91
Булия
10
Базелюк
10
Базелюк
91
Булия
14
Машуков
80
Хосонов
80
Хосонов
14
Машуков
13
Засеев
8
Хубулов
8
Хубулов
13
Засеев
8
Хугаев
99
Суанов
99
Суанов
8
Хугаев
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Алания
1
Владимир Сугробов
ВР
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
53
Василий Илик
ПЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Юран
7
Батраз Гурциев
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
12
Содик Рашид
ЦЗ
10
Давид Кобесов
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
Главный тренер
Спартак Гогниев
Остались в запасе
1
Владимир Сугробов
ВР
13
Денис Тарадуда
ЦЗ
53
Василий Илик
ПЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
72
Андрей Батютин
ЛВ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Остались в запасе
7
Батраз Гурциев
ПВ
22
Алан Цараев
ПВ
30
Давид Шавлохов
ЦЗ
12
Содик Рашид
ЦЗ
10
Давид Кобесов
ОП
21
Батрадз Кокоев
ОП
Главный тренер
Сергей Юран
Главный тренер
Спартак Гогниев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Алания
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Алания
4 : 1
15.11.2026
Родина-2
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Алания
0 : 0
08.11.2026
Сибирь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Вл
3 : 0
31.10.2026
Алания
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Алания
2 : 1
24.10.2026
Калуга
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Алания
3 : 3
18.10.2026
Машук-КМВ
Информация о матче
Стадион:
им. В.И. Ленина
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск
Алания
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Экс-игрок «Зенита» и «Динамо» занялся сельским хозяйством: «Иногда в отчаяние впадаешь»
20 октября
2
«Алания» – «Сокол»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
3 октября
Команда Колыванова спаслась во Второй лиге, проигрывая 2:4 к 93-й минуте
28 сентября
1
«Волгарь» – «Алания»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
26 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+