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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - СКА-Хабаровск
Оренбург - СКА-Хабаровск: обзор матча 09 октября 2020
Оренбург
09.10.2020, пятница, 16:00
Россия. ФНЛ, 14 тур
2 : 2
Завершен
СКА-Хабаровск
8'
А. Миронов
57'
А. Скворцов
13'
К. Большаков
83'
Д. Барков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - СКА-Хабаровск
90'
+7
Желтая карточка
Г. Труфанов
Желтая карточка
М. Сиваков
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
И. Обухов
90'
+4
Замена
Е. Оанча
️️️️
Р. Гаджимурадов
90'
+1
Замена
Г. Труфанов
️️️️
В. Никифоров
83'
ГОЛ! 2:2!
Д. Барков
Замена
А. Мамин
️️️️
А. Чуканов
82'
80'
Замена
А. Кенесов
️️️️
А. Батютин
Замена
А. Эктов
️️️️
Д. Ткачук
73'
70'
Замена
Р. Гаджимурадов
️️️️
В. Брагин
Замена
Ж. Скофлек
️️️️
А. Скворцов
68'
Замена
К. Капленко
️️️️
А. Миронов
62'
ГОЛ! 2:1!
А. Скворцов
57'
Желтая карточка
А. Миронов
45'
Желтая карточка
А. Малых
39'
13'
ГОЛ! 1:1!
К. Большаков
Желтая карточка
Т. Аюпов
12'
ГОЛ! 1:0!
А. Миронов
8'
1'
Желтая карточка
И. Квеквескири
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
96
Александр Смирнов
ЛЗ
3
Ренато Гойкович
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
11
Николай Прудников
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
СКА-Хабаровск
96
Игорь Обухов
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
51
Глеб Грачев
ЦЗ
31
Кирилл Большаков
ЦЗ
91
Кирилл Суслов
ЦЗ
27
Роман Мануйлов
ПЗ
72
Андрей Батютин
ЛВ
33
Ираклий Квеквескири
ОП
8
Виталий Горулев
ЦП
11
Владислав Брагин
ЦФ
86
Дмитрий Барков
ЦФ
Главный тренер
Алексей Поддубский
Оренбург
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
15
Александр Эктов
ПЗ
55
Кирилл Капленко
ЦП
27
Жига Скофлек
ПВ
10
Артем Юсупов
ЦФ
СКА-Хабаровск
1
Владимир Сугробов
ВР
22
Григорий Труфанов
ЦЗ
7
Даниил Иванков
ЛП
32
Евгений Оанча
ЦП
80
Арман Кенесов
АП
10
Рамазан Гаджимурадов
ПВ
4-1-1-2-2
1
Кеняйкин
96
Смирнов
3
Гойкович
3
Сиваков
12
Малых
8
Аюпов
8
Миронов
31
Ткачук
7
Чуканов
11
Прудников
92
Скворцов
3-3-1-1-2
96
Обухов
51
Грачев
31
Большаков
91
Суслов
27
Мануйлов
33
Квеквескири
10
Никифоров
8
Горулев
72
Батютин
86
Барков
11
Брагин
31
Ткачук
15
Эктов
15
Эктов
31
Ткачук
92
Скворцов
27
Скофлек
27
Скофлек
92
Скворцов
7
Чуканов
46
Мамин
46
Мамин
7
Чуканов
8
Миронов
55
Капленко
55
Капленко
8
Миронов
11
Брагин
10
Гаджимурадов
10
Гаджимурадов
11
Брагин
Гаджимурадов
32
Оанча
32
Оанча
Гаджимурадов
72
Батютин
80
Кенесов
80
Кенесов
72
Батютин
10
Никифоров
22
Труфанов
22
Труфанов
10
Никифоров
Остались в запасе
Оренбург
СКА-Хабаровск
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
7
Даниил Иванков
ЛП
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Алексей Поддубский
Остались в запасе
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
10
Артем Юсупов
ЦФ
Остались в запасе
7
Даниил Иванков
ЛП
1
Владимир Сугробов
ВР
Главный тренер
Марцел Личка
Главный тренер
Алексей Поддубский
Статистика матча Оренбург - СКА-Хабаровск
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Стадион:
Газовик
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