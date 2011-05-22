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Санчес Крибари
Статистика
Санчес Крибари - статистика
Завершил карьеру
6 марта 1980 (46), Камбара
#25 | Защитник
185 см | 79 кг
Бразилия | Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Европы 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Европы 2009/2010
Суперкубок Италии 2009
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Наполи
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Ювентус
2 : 2
22.05.2011
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Палермо
2 : 1
23.04.2011
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Наполи
2 : 1
20.03.2011
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Парма
1 : 3
13.03.2011
Наполи
85' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Рома
0 : 2
12.02.2011
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2 : 0
06.02.2011
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Кьево
2 : 0
02.02.2011
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
4 : 0
30.01.2011
Сампдория
70' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Бари
0 : 2
23.01.2011
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
0 : 0
15.01.2011
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Наполи
3 : 0
09.01.2011
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Наполи
1 : 0
19.12.2010
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Дженоа
0 : 1
11.12.2010
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
1 : 0
06.12.2010
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
3 : 1
28.11.2010
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Наполи
4 : 1
21.11.2010
Болонья
23' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
2 : 0
14.11.2010
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2 : 0
07.11.2010
Парма
1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
1 : 2
25.10.2010
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Катания
1 : 1
17.10.2010
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
2 : 0
03.10.2010
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Чезена
1 : 4
26.09.2010
Наполи
1' - 74'
Италия. Серия А, 3 тур
Сампдория
1 : 2
19.09.2010
Наполи
Был в запасе
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