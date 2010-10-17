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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Катания - Наполи
Катания - Наполи: обзор матча 17 октября 2010
Катания
17.10.2010, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 7 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
69'
А. Гомес
39'
Э. Кавани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Катания - Наполи
Красная карточка
П. Каннаваро
Желтая карточка
М. Де Санктис
Замена
К. Льяма
️️️️
А. Гомес
Желтая карточка
М. Лопес
ГОЛ! 1:1!
А. Гомес
Пас отдал
А. Риккьюти
Замена
К. Суньига
️️️️
А. Доссена
Замена
А. Риккьюти
️️️️
Д. Дельвеккио
Замена
С. Ароника
️️️️
Д. Грава
ГОЛ! 0:1!
Э. Кавани
Пас отдал
Э. Лавесси
Желтая карточка
А. Доссена
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Катания
21
Мариано Андухар
ВР
33
Чиро Капуано
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
2
Алессандро Потенца
ПЗ
22
Мариано Иско
ЦП
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
27
Марко Бьяджианти
ЦП
10
Алехандро Гомес
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
25
Джузеппе Маскара
ЦФ
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
2
Джанлука Грава
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
8
Хассан Йебда
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Катания
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
19
Кристиан Льяма
ЛП
24
Адриан Риккьюти
ЦП
22
Симоне Пеше
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
7
Хосе Соса
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
4-3-3
21
Андухар
33
Капуано
2
Сполли
26
Сильвестре
2
Потенца
22
Иско
82
Дельвеккио
27
Бьяджианти
25
Маскара
11
Лопес
10
Гомес
3-5-2
16
Де Санктис
2
Грава
14
Кампаньяро
28
Каннаваро
11
Маджо
17
Гамшик
8
Йебда
5
Гаргано
3
Доссена
10
Кавани
22
Лавесси
10
Гомес
19
Льяма
19
Льяма
10
Гомес
82
Дельвеккио
24
Риккьюти
24
Риккьюти
82
Дельвеккио
2
Грава
6
Ароника
6
Ароника
2
Грава
3
Доссена
18
Суньига
18
Суньига
3
Доссена
Остались в запасе
Катания
Наполи
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Остались в запасе
30
Андреа Кампаньоло
ВР
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
22
Пабло Альварес
ПЗ
22
Симоне Пеше
ЦП
7
Мирко Антенуччи
ЦФ
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
7
Хосе Соса
ЦП
24
Микеле Пациенца
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Статистика матча Катания - Наполи
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Катания
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сассуоло
2 : 1
05.12.2018
Катания
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
2 : 0
12.08.2018
Верона
Италия. Кубок, 1/32 финала
Катания
1 : 4
20.08.2015
Чезена
Италия. Кубок, 3 раунд
Кальяри
2 : 0
23.08.2014
Катания
Италия. Серия А, 38 тур
Катания
2 : 1
18.05.2014
Аталанта
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Мауро Бергонци
(Генуя)
Стадион:
Анджело Массимино
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