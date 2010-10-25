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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Милан
Наполи - Милан: обзор матча 25 октября 2010
Наполи
25.10.2010, понедельник, 22:45
Италия. Серия А, 8 тур
1 : 2
Завершен
Милан
78'
Э. Лавесси
22'
Робиньо
72'
З. Ибрагимович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Милан
Желтая карточка
Д. Бонера
Замена
М. Фламини
️️️️
Д. Гаттузо
Замена
Н. Думитру
️️️️
В. Гаргано
Желтая карточка
К. Боатенг
Желтая карточка
У. Кампаньяро
Желтая карточка
С. Ароника
ГОЛ! 1:2!
Э. Лавесси
Замена
К. Зеедорф
️️️️
З. Ибрагимович
ГОЛ! 0:2!
З. Ибрагимович
Пас отдал
М. Оддо
Замена
️️️️
М. Гамшик
Желтая карточка
Робиньо
Вторая желтая
М. Пациенца
+1
Желтая карточка
М. Пациенца
Желтая карточка
С. Папастатопулос
Замена
Х. Йебда
️️️️
К. Маджо
ГОЛ! 0:1!
Робиньо
Пас отдал
М. Оддо
Травма
К. Маджо
12'
Замена
М. Оддо
️️️️
Л. Антонини
11'
Травма
Л. Антонини
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
16
Морган Де Санктис
ВР
14
Уго Кампаньяро
ЛЗ
6
Сальваторе Ароника
ЦЗ
2
Джанлука Грава
(К)
ПЗ
3
Андреа Доссена
ЛП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
24
Микеле Пациенца
ПП
22
Эсекьель Лавесси
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Милан
32
Кристиан Аббьяти
ВР
7
Лука Антонини
ЛЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
13
Алессандро Неста
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ПЗ
21
Андреа Пирло
ОП
70
Робиньо
АП
27
Кевин-Принс Боатенг
АП
8
Дженнаро Гаттузо
(К)
ПП
12
Пато
ЦФ
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Наполи
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
3
Луиджи Витале
ЛП
8
Хассан Йебда
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
12
Николао Думитру
ЦФ
Милан
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
30
Массимо Оддо
ПЗ
10
Кларенс Зеедорф
ЦП
20
Матье Фламини
ЦП
3
Родни Страссер
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
3-5-2
16
Де Санктис
14
Кампаньяро
6
Ароника
2
Грава
3
Доссена
17
Гамшик
11
Маджо
5
Гаргано
24
Пациенца
10
Кавани
22
Лавесси
4-1-1-2-2
32
Аббьяти
23
Бонера
19
Папастатопулос
13
Неста
7
Антонини
21
Пирло
8
Гаттузо
70
Робиньо
27
Боатенг
11
Ибрагимович
12
Пато
11
Маджо
8
Йебда
8
Йебда
11
Маджо
5
Гаргано
12
Думитру
12
Думитру
5
Гаргано
7
Антонини
30
Оддо
30
Оддо
7
Антонини
11
Ибрагимович
10
Зеедорф
10
Зеедорф
11
Ибрагимович
8
Гаттузо
20
Фламини
20
Фламини
8
Гаттузо
Остались в запасе
Наполи
Милан
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
3
Луиджи Витале
ЛП
26
Мануэле Блази
ЦП
Главный тренер
Вальтер Маццарри
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
3
Родни Страссер
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Остались в запасе
0
Дженнаро Йеццо
ВР
25
Санчес Крибари
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
3
Луиджи Витале
ЛП
26
Мануэле Блази
ЦП
Остались в запасе
32
Марко Амелия
ВР
33
Марио Йепес
ЦЗ
3
Родни Страссер
ЦП
9
Филиппо Индзаги
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Массимилиано Аллегри
Статистика матча Наполи - Милан
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 22:40 (прямая)
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