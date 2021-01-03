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    Николо Армини - статистика

    #25 | Защитник
    Имя Николо
    Фамилия Армини
    Команда Пьяченца
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 7 марта 2001 (21 год)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 400
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лацио 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.05.2021 87' -90' Сассуоло (Сассуоло) 2:0 Лацио (Рим)
    18.05.2021 Был в запасе Лацио (Рим) 0:0 Торино (Турин)
    22.04.2021 Был в запасе Наполи (Неаполь) 5:2 Лацио (Рим)
    11.04.2021 Был в запасе Верона (Верона) 0:1 Лацио (Рим)
    20.02.2021 Был в запасе Лацио (Рим) 1:0 Сампдория (Генуя)
    24.01.2021 Был в запасе Лацио (Рим) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    15.01.2021 Был в запасе Лацио (Рим) 3:0 Рома (Рим)
    10.01.2021 Был в запасе Парма (Парма) 0:2 Лацио (Рим)
    06.01.2021 Был в запасе Лацио (Рим) 2:1 Фиорентина (Флоренция)
    03.01.2021 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:1 Лацио (Рим)
    23.12.2020 Был в запасе Милан (Милан) 3:2 Лацио (Рим)
    20.12.2020 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Наполи (Неаполь)
    15.12.2020 Был в запасе Беневенто (Беневенто) 1:1 Лацио (Рим)
    12.12.2020 Был в запасе Лацио (Рим) 1:2 Верона (Верона)
    29.11.2020 Был в запасе Лацио (Рим) 1:3 Удинезе (Удине)
    21.11.2020 Был в запасе Кротоне (Кротоне) 0:2 Лацио (Рим)
    08.11.2020 Был в запасе Лацио (Рим) 1:1 Ювентус (Турин)
    01.11.2020 Был в запасе Торино (Турин) 3:4 Лацио (Рим)
    17.10.2020 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:0 Лацио (Рим)
    04.10.2020 Был в запасе Лацио (Рим) 1:1 Интер (Милан)
    30.09.2020 Был в запасе Лацио (Рим) 1:4 Аталанта (Бергамо)
    26.09.2020 Был в запасе Кальяри (Кальяри) 0:2 Лацио (Рим)
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