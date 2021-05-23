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Николо Армини
Статистика
Николо Армини - статистика
Завершил карьеру
7 марта 2001 (25)
#25 | Защитник
185 см
Италия
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лацио
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Сассуоло
2 : 0
23.05.2021
Лацио
87' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
0 : 0
18.05.2021
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
5 : 2
22.04.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
0 : 1
11.04.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Лацио
1 : 0
20.02.2021
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
2 : 1
24.01.2021
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
3 : 0
15.01.2021
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
0 : 2
10.01.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
2 : 1
06.01.2021
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1 : 1
03.01.2021
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
3 : 2
23.12.2020
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
2 : 0
20.12.2020
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Беневенто
1 : 1
15.12.2020
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
1 : 2
12.12.2020
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Лацио
1 : 3
29.11.2020
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Кротоне
0 : 2
21.11.2020
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
1 : 1
08.11.2020
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Торино
3 : 4
01.11.2020
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
3 : 0
17.10.2020
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Лацио
1 : 1
04.10.2020
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
1 : 4
30.09.2020
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Кальяри
0 : 2
26.09.2020
Лацио
Был в запасе
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