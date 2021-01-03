Николо Армини - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Николо
|Фамилия
|Армини
|Команда
|Пьяченца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 марта 2001 (21 год)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Николо
|Фамилия
|Армини
|Команда
|Пьяченца
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 марта 2001 (21 год)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лацио
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.05.2021
|87' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|2:0
|Лацио (Рим)
|18.05.2021
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:0
|Торино (Турин)
|22.04.2021
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|5:2
|Лацио (Рим)
|11.04.2021
|Был в запасе
|Верона (Верона)
|0:1
|Лацио (Рим)
|20.02.2021
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|24.01.2021
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|15.01.2021
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|3:0
|Рома (Рим)
|10.01.2021
|Был в запасе
|Парма (Парма)
|0:2
|Лацио (Рим)
|06.01.2021
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:1
|Фиорентина (Флоренция)
|03.01.2021
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:1
|Лацио (Рим)
|23.12.2020
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|3:2
|Лацио (Рим)
|20.12.2020
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|2:0
|Наполи (Неаполь)
|15.12.2020
|Был в запасе
|Беневенто (Беневенто)
|1:1
|Лацио (Рим)
|12.12.2020
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:2
|Верона (Верона)
|29.11.2020
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:3
|Удинезе (Удине)
|21.11.2020
|Был в запасе
|Кротоне (Кротоне)
|0:2
|Лацио (Рим)
|08.11.2020
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|01.11.2020
|Был в запасе
|Торино (Турин)
|3:4
|Лацио (Рим)
|17.10.2020
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|3:0
|Лацио (Рим)
|04.10.2020
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:1
|Интер (Милан)
|30.09.2020
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|1:4
|Аталанта (Бергамо)
|26.09.2020
|Был в запасе
|Кальяри (Кальяри)
|0:2
|Лацио (Рим)