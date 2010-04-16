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Уэсли Снейдер
Новости
Уэсли Снейдер - новости
Завершил карьеру
9 июня 1984 (42)
#10 | Полузащитник
170 см | 67 кг
Нидерланды
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«Глупый идиот!»: Снейдер взбешен поведением игрока «Реала»
16 апреля
10
Снейдер рассказал о 4000 угроз убийством из-за поддержки Винисиуса
25 февраля
Снейдер: «В 2010 году меня «ограбили», не дав «Золотой мяч»
2024.11.01 13:53
5
Снейдера подозревают в отмывании денег от международного наркотрафика – ранее Уэсли называл Промеса «хорошим парнем»
2024.07.12 19:10
2
Крамарич – третий игрок в истории, забивший на Евро в день рождения
2024.06.19 20:08
Снейдер: «Промес часто раздражал меня в сборной Нидерландов»
2024.03.19 14:41
6
Снейдер поддержал Промеса
2024.03.05 00:36
8
Снейдер выступил против женщин-тренеров в мужском футболе
2023.12.13 19:37
2
Снейдер: «До сих пор больно, что «Золотой мяч» в 2010 году получил Месси, а не я»
2023.12.03 11:44
7
Месси повторил рекорд Снейдера на ЧМ
2022.12.14 06:35
2
Снейдер: «Я мог быть как Месси и Роналду, но мне это не нравилось. Я выпивал»
2022.06.11 18:11
7
Снейдер может возобновить карьеру в 36 лет
2020.07.04 10:00
4
Снейдер: «Если бы выкладывался полностью, я бы играл на уровне Месси и Роналду»
2019.11.21 01:48
10
Агент Бабаев: «Я привозил Капелло в Россию на переговоры. Помогал «Анжи» – там мог оказаться Снейдер, еще были разговоры по Роналдиньо»
2019.11.04 15:23
1
Снейдер объявил о завершении карьеры
2019.08.12 20:27
11
Фото
Снейдер сыграл прощальный матч за сборную Голландии. Ему на замену вышел Промес
2018.09.07 08:16
3
Промес советовался со Снейдером по поводу перехода в «Севилью»
2018.09.05 13:51
2
Фото
Снейдер проведет прощальный матч за сборную Голландии 6 сентября
2018.09.03 11:17
1
Снейдер: «Не уверен, что «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов. Есть команды покрепче»
2018.08.17 00:41
8
Фото
Прощальная игра Снейдера за сборную Голландии состоится 6 сентября
2018.04.24 15:18
3
Снейдер завершил карьеру в сборной Голландии
2018.03.04 13:05
7
Снейдер перейдет в катарскую «Аль-Гарафу»
2018.01.05 14:01
Снейдер продолжит карьеру в Катаре
2018.01.05 11:16
6
Радченко не считает Снейдера и Балотелли «сбитыми летчиками»
2017.12.12 06:41
1
Снейдер перейдет в «Лос-Анджелес Гэлакси»
2017.12.08 00:50
1
Снейдер может продолжить карьеру в МЛС
2017.11.29 21:42
Снейдер из-за травмы выбыл до конца года
2017.11.28 09:16
3
Фавр верит в выход «Ниццы» в групповой этап Лиги чемпионов
2017.08.22 11:30
1
Фото
Балотелли и Снейдер вернулись в строй «Ниццы»
2017.08.18 11:43
3
Фото
Официально: Снейдер, которым интересовался «Зенит», стал игроком «Ниццы»
2017.08.07 20:31
3
1
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