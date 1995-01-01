Снейдер: «Если бы выкладывался полностью, я бы играл на уровне Месси и Роналду»

Бывший полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер рассказал, что в течение карьеры выкладывался не на 100 процентов. Голландец закончил выступать в текущем году.

«Если бы выкладывался на 100 процентов, то играл бы на одном уровне с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Но я не хотел. Не жалею об этом. Я выиграл Лигу чемпионов – это более важный трофей, чем «Золотой мяч», – считает Снейдер.