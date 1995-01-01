Снейдер: «Если бы выкладывался полностью, я бы играл на уровне Месси и Роналду»

Бывший полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер рассказал, что в течение карьеры выкладывался не на 100 процентов. Голландец закончил выступать в текущем году.
«Если бы выкладывался на 100 процентов, то играл бы на одном уровне с Лионелем Месси и Криштиану Роналду. Но я не хотел. Не жалею об этом. Я выиграл Лигу чемпионов – это более важный трофей, чем «Золотой мяч», – считает Снейдер.
- Голландец брал Лигу чемпионов с «Интером».
- В течение карьеры больше всего матчей Снейдер провел за «Аякс» (2002-2007 годы, 126 игр в Эредивизие, 43 гола).
- На счету футболиста 134 матча и 31 гол за сборную Голландии.