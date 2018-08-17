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    Снейдер: «Не уверен, что «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов. Есть команды покрепче» 

    Бывший полузащитник «Интера» Уэсли Снайдер поделился мнением о шансах «Ювентуса» на победу в Лиге чемпионов после прихода форварда Криштиану Роналду клуб.

    «Дело не в одном игроке. Конечно, в последние несколько лет «Ювентус» проделал большую работу в Лиге чемпионов, но все зависит не от одного игрока.

    Есть команды покрепче «Ювентуса». Я удивлюсь, если они не выиграют Серию А, но для Лиги чемпионов нужно нечто большее.

    Не думаю, что у Криштиану будут проблемы в Италии. У него есть все необходимые качества, он профессионал, так что сможет быстро адаптироваться. Я уверен в этом», – сказал Снейдер.

    Источник: Football Italia

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    17.08.2018 00:41
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 августа 2018, 10:17

      Любимая сборная Голландии, у меня. Но - Вот забыли Снейдера спросить о таких вещах.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 17 августа 2018, 06:53

      Три года подряд были команды и покрепче Реала,выражаясь этим языком.но Лигу брал Зидан.посмотрим.что заранее тень на плетень наводить?

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 17 августа 2018, 05:31

      Он на Баварию намекает чтоли?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > iBragim2102 17 августа 2018, 13:43

      Барса, Атлетико, Ман Сити.

      2
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      ...
      Рейтинг: +156

      Dart Veider > iBragim2102 17 августа 2018, 14:36

      Бавария и Реал сейчас слабые

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +156

      Dart Veider > Maxi_7 17 августа 2018, 14:37

      Атлетико уже не те что раньше сильно ослабли после ухода лидеров

      -1
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      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > Dart Veider 17 августа 2018, 16:58

      Каких? Гризманна, Косты, Облака, Година?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +156

      Dart Veider > Maxi_7 18 августа 2018, 23:45

      Габи ушел

      -1
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