Снейдер: «Не уверен, что «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов. Есть команды покрепче» 

Бывший полузащитник «Интера» Уэсли Снайдер поделился мнением о шансах «Ювентуса» на победу в Лиге чемпионов после прихода форварда Криштиану Роналду клуб.

«Дело не в одном игроке. Конечно, в последние несколько лет «Ювентус» проделал большую работу в Лиге чемпионов, но все зависит не от одного игрока.

Есть команды покрепче «Ювентуса». Я удивлюсь, если они не выиграют Серию А, но для Лиги чемпионов нужно нечто большее.

Не думаю, что у Криштиану будут проблемы в Италии. У него есть все необходимые качества, он профессионал, так что сможет быстро адаптироваться. Я уверен в этом», – сказал Снейдер.