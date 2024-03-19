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    • Снейдер: «Промес часто раздражал меня в сборной Нидерландов»

    Снейдер: «Промес часто раздражал меня в сборной Нидерландов»

    Уэсли Снейдер рассказал, почему был недоволен поведением Квинси Промеса в сборной Нидерландов.

    «Да, Промес часто раздражал меня в сборной. Квинси занимался музыкой вместе с Депаем. Они делали это в перерывах между тренировками.

    Однажды за день до важного матча из их комнаты доносился тяжелый рок. Я пошeл к ним и выяснил, что ребята сочиняли песню и хотели выпустить еe на следующий день.

    Тогда я сказал им: «Парни, у нас завтра важная игра. Не надо сейчас этим заниматься». Они меня выслушали. Мемфис ушeл в гневе, но на следующий день сказал: «Уэс, ты был абсолютно прав». Кстати, песня так и не вышла в срок», – поделился воспоминаниями Снейдер.

    • Сейчас Промес находится в тюрьме ОАЭ.
    • Его арестовали в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов.
    • На родине футболиста «Спартака» приговорили к 6 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков и к 1,5 годам за нападение с ножом на двоюродного брата.

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    Источник: FCUpdate.nl

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