Снейдер: «Промес часто раздражал меня в сборной Нидерландов»

Уэсли Снейдер рассказал, почему был недоволен поведением Квинси Промеса в сборной Нидерландов.

«Да, Промес часто раздражал меня в сборной. Квинси занимался музыкой вместе с Депаем. Они делали это в перерывах между тренировками.

Однажды за день до важного матча из их комнаты доносился тяжелый рок. Я пошeл к ним и выяснил, что ребята сочиняли песню и хотели выпустить еe на следующий день.

Тогда я сказал им: «Парни, у нас завтра важная игра. Не надо сейчас этим заниматься». Они меня выслушали. Мемфис ушeл в гневе, но на следующий день сказал: «Уэс, ты был абсолютно прав». Кстати, песня так и не вышла в срок», – поделился воспоминаниями Снейдер.