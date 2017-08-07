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    Официально: Снейдер, которым интересовался «Зенит», стал игроком «Ниццы»

    Бывший полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер стал игроком «Ниццы». Срок контракта между 33-летним голландцем и французским клуб не сообщается.

    За новую команду хавбек будет выступать под номером «10».

    Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Зенит».

    В прошлом сезоне Снейдер провел за «Галатасарай» в чемпионате Турции 33 матча, в которых забил пять голов и отдал 17 результативных передач.

    Источник: ФК «Ницца»

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    07.08.2017 20:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 8 августа 2017, 16:15

      Жаль что не в Зенит(

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 августа 2017, 10:57

      Отличный игрок. Удачи в Ницце!

      2
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      Рейтинг: +186

      SPARTAK M222222222 7 августа 2017, 22:44

      Интересненко!!!!!!

      0
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