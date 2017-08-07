Официально: Снейдер, которым интересовался «Зенит», стал игроком «Ниццы»

Жаль что не в Зенит(
Бывший полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер стал игроком «Ниццы». Срок контракта между 33-летним голландцем и французским клуб не сообщается.
За новую команду хавбек будет выступать под номером «10».
Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Зенит».
В прошлом сезоне Снейдер провел за «Галатасарай» в чемпионате Турции 33 матча, в которых забил пять голов и отдал 17 результативных передач.
OFFICIEL@sneijder101010 a signé son contrat !— OGC Nice (@ogcnice) 7 августа 2017 г.
Bienvenue à l’@ogcnice Wesley !https://t.co/lUasLPtmkH