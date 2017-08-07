Официально: Снейдер, которым интересовался «Зенит», стал игроком «Ниццы»

Бывший полузащитник «Галатасарая» Уэсли Снейдер стал игроком «Ниццы». Срок контракта между 33-летним голландцем и французским клуб не сообщается.

За новую команду хавбек будет выступать под номером «10».

Ранее сообщалось, что в услугах футболиста заинтересован «Зенит».

В прошлом сезоне Снейдер провел за «Галатасарай» в чемпионате Турции 33 матча, в которых забил пять голов и отдал 17 результативных передач.