Прощальная игра Снейдера за сборную Голландии состоится 6 сентября

Скорее всего и Роббена тоже)))
Полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер, в марте объявивший о завершении выступлений за национальную команду, 6 сентября проведет свой прощальный матч за оранжевых.
Соперником голландцев по товарищескому поединку, который состоится в Амстердаме, станет сборная Перу.
33-летний футболист защищал цвета своей сборной с 2003 года. За это время он принял участие в 133 встречах. Записав на свой счет 31 гол. В составе Голландии хавбек стал серебряным призером чемпионата мира-2010, а также завоевал бронзовые медали Евро-2004 и мирового первенства 2014 года.
Nederland-Peru wordt een erewedstrijd voor recordinternational @sneijder101010: https://t.co/xj1qFW1T6N #NEDPER #Sneijder134 pic.twitter.com/fNzTRFfv75— OnsOranje (@OnsOranje) 23 апреля 2018 г.