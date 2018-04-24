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  • Прощальная игра Снейдера за сборную Голландии состоится 6 сентября

Прощальная игра Снейдера за сборную Голландии состоится 6 сентября

24 апреля 2018, 15:18
3

Полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер, в марте объявивший о завершении выступлений за национальную команду, 6 сентября проведет свой прощальный матч за оранжевых.

Соперником голландцев по товарищескому поединку, который состоится в Амстердаме, станет сборная Перу.

33-летний футболист защищал цвета своей сборной с 2003 года. За это время он принял участие в 133 встречах. Записав на свой счет 31 гол. В составе Голландии хавбек стал серебряным призером чемпионата мира-2010, а также завоевал бронзовые медали Евро-2004 и мирового первенства 2014 года.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: KNVB
Товарищеские матчи Нидерланды Снейдер Уэсли
Комментарии (3)
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zatonn
1524572853
Мощное поколение оранжевых уходит, жаль...
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TY13R
1524589685
Скорее всего и Роббена тоже)))
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