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    Прощальная игра Снейдера за сборную Голландии состоится 6 сентября

    Полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер, в марте объявивший о завершении выступлений за национальную команду, 6 сентября проведет свой прощальный матч за оранжевых.

    Соперником голландцев по товарищескому поединку, который состоится в Амстердаме, станет сборная Перу.

    33-летний футболист защищал цвета своей сборной с 2003 года. За это время он принял участие в 133 встречах. Записав на свой счет 31 гол. В составе Голландии хавбек стал серебряным призером чемпионата мира-2010, а также завоевал бронзовые медали Евро-2004 и мирового первенства 2014 года.

    Источник: KNVB

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    24.04.2018 15:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +169

      TY13R 24 апреля 2018, 20:08

      Скорее всего и Роббена тоже)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 24 апреля 2018, 15:27

      Мощное поколение оранжевых уходит, жаль...

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam > zatonn 24 апреля 2018, 20:25

      а достойной замены увы нет!(

      1
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