Прощальная игра Снейдера за сборную Голландии состоится 6 сентября

Полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер, в марте объявивший о завершении выступлений за национальную команду, 6 сентября проведет свой прощальный матч за оранжевых.

Соперником голландцев по товарищескому поединку, который состоится в Амстердаме, станет сборная Перу.

33-летний футболист защищал цвета своей сборной с 2003 года. За это время он принял участие в 133 встречах. Записав на свой счет 31 гол. В составе Голландии хавбек стал серебряным призером чемпионата мира-2010, а также завоевал бронзовые медали Евро-2004 и мирового первенства 2014 года.