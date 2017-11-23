Статистика по турнирам

Лига Европы 2017/2018 Лига чемпионов 2017/2018 Франция. Лига 1 2017/2018 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Товарищеские матчи. Сборные 2016 Турция. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Товарищеские матчи. Сборные 2015 Турция. Суперлига 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Товарищеские матчи. Сборные 2014 Чемпионат мира 2014 Лига чемпионов 2013/2014 Италия. Серия А 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Чемпионат Европы 2012 Италия. Кубок 2011/2012 Италия. Серия А 2011/2012 Лига Чемпионов 2011/2012 Суперкубок Италии 2011 Товарищеские матчи. Сборные 2011 Италия. Кубок 2010/2011 Италия. Серия А 2010/2011 Лига Чемпионов 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Суперкубок Италии 2010 Суперкубок УЕФА 2010 Чемпионат мира 2010 Италия. Кубок 2009/2010 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Товарищеские матчи. Сборные 2009 Испания. Примера 2008/2009 Лига Чемпионов 2008/2009 Отборочные матчи к ЧЕ 2008 Чемпионат Европы 2008 Испания. Примера 2007/2008 Лига Чемпионов 2007/2008