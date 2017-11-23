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Уэсли Снейдер
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Уэсли Снейдер - статистика
Завершил карьеру
9 июня 1984 (42)
#10 | Полузащитник
170 см | 67 кг
Нидерланды
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Команда
И
Г
П
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Ницца
2
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 5 тур
Ницца
3 : 1
23.11.2017
Зюлте-Варегем
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Лацио
1 : 0
02.11.2017
Ницца
1' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Ницца
1 : 3
19.10.2017
Лацио
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4'
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