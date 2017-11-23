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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ницца - Зюлте-Варегем
Ницца - Зюлте-Варегем: обзор матча 23 ноября 2017
Ницца
23.11.2017, четверг, 21:00
Лига Европы, группа K, 5 тур
3 : 1
Завершен
Зюлте-Варегем
5'
М. Балотелли (П)
31'
М. Балотелли
86'
А. Тамез
80'
Б. Хамалайнен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Зюлте-Варегем
ГОЛ! 3:1!
А. Тамез
86'
80'
ГОЛ! 2:1!
Б. Хамалайнен
ГОЛ! 2:0!
М. Балотелли
Пас отдал
А. Плеа
31'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
М. Балотелли
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
14
Жан Мишель Сери
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Зюлте-Варегем
69
Луи Бостин
ВР
2
Дэви Де Фаув
ЦЗ
3
Марвин Бодри
ЦЗ
3
Брайан Хамалайнен
ЦЗ
13
Михаэль Хейлен
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
8
Идрисса Думбия
ОП
20
Григорис Кастанос
ЦП
43
Сандер Копман
ЦП
14
Нилл де Паув
ЦП
9
Аарон Исека
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
6
Марлон
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
Зюлте-Варегем
1
Никола Леали
ВР
4
Жульен де Сар
ЦП
29
Алессандро Кордаро
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
3-2-3-2
44
Бенитес
13
Жалле
4
Данте
23
Ле Марша
2
Суке
13
Бюрнер
26
Косьелло
14
Сери
33
Лис-Мелу
45
Балотелли
14
Плеа
3-3-3-1
69
Бостин
3
Бодри
3
Хамалайнен
13
Хейлен
14
Уолш
8
Думбия
2
Де Фаув
20
Кастанос
43
Копман
14
де Паув
9
Исека
Остались в запасе
Ницца
Зюлте-Варегем
30
Йоан Кардиналь
ВР
6
Марлон
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
Главный тренер
Оливье Панталони
1
Никола Леали
ВР
4
Жульен де Сар
ЦП
29
Алессандро Кордаро
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Остались в запасе
30
Йоан Кардиналь
ВР
6
Марлон
ЦЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
Остались в запасе
1
Никола Леали
ВР
4
Жульен де Сар
ЦП
29
Алессандро Кордаро
ЦП
8
Иван Шапоньич
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Свен Ванденбрук
Статистика матча Ницца - Зюлте-Варегем
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Зюлте-Варегем
- : -
21.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
РААЛ Ла-Лувьер
3 : 0
24.10.2026
Зюлте-Варегем
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Зюлте-Варегем
0 : 2
10.10.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Андерлехт
3 : 0
19.09.2026
Зюлте-Варегем
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
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