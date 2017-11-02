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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Лацио - Ницца
Лацио - Ницца: обзор матча 02 ноября 2017
Лацио
02.11.2017, четверг, 23:05
Лига Европы, группа K, 4 тур
1 : 0
Завершен
Ницца
90+3'
М. Ле Марша (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Ницца
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
М. Ле Марша
90'
+3
Желтая карточка
Л. Лейва
75'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
11
Алессандро Мургиа
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
77
Адам Марушич
ПЗ
17
Нани
ЛВ
94
Джордан Лукаку
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
26
Венсан Косьелло
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
6
Реми Вальтер
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
Ницца
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
4-2-2-1
1
Стракоша
6
де Врей
5
Фелипе
4
Патрик
77
Марушич
94
Лукаку
6
Лейва
17
Нани
18
Альберто
10
Кайседо
4-5-1
44
Бенитес
2
Суке
23
Ле Марша
4
Данте
13
Жалле
26
Косьелло
10
Снейдер
6
Менди
6
Вальтер
33
Лис-Мелу
14
Плеа
Остались в запасе
Лацио
Ницца
25
Иван Варгич
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
26
Штефан Раду
ЦЗ
15
Баштуш
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
16
Марко Пароло
ЦП
Остались в запасе
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
61
Адриен Тамез
ЦП
11
Арно Лусамба
ЦП
17
Жан-Виктор Макенго
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Оливье Панталони
Статистика матча Лацио - Ницца
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
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