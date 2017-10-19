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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Ницца - Лацио
Ницца - Лацио: обзор матча 19 октября 2017
Ницца
19.10.2017, четверг, 20:00
Лига Европы, группа K, 3 тур
1 : 3
Завершен
Лацио
4'
М. Балотелли
5'
Ф. Кайседо
65'
С. Милинкович-Савич
89'
С. Милинкович-Савич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ницца - Лацио
89'
ГОЛ! 1:3!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Л. Альберто
Желтая карточка
Н. Менди
78'
65'
ГОЛ! 1:2!
С. Милинкович-Савич
Пас отдал
Ф. Кайседо
5'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кайседо
Пас отдал
С. Милинкович-Савич
ГОЛ! 1:0!
М. Балотелли
Пас отдал
У. Снейдер
4'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
6
Марлон
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
13
Кристоф Жалле
ЦЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
13
Патрик Бюрнер
ПЗ
6
Реми Вальтер
ЦП
10
Уэсли Снейдер
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
45
Марио Балотелли
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Лацио
11
Алессандро Мургиа
ВР
1
Томас Стракоша
ВР
15
Баштуш
ЦЗ
4
Патрик
ЦЗ
5
Луис Фелипе
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
19
Сенад Лулич
ЛП
17
Нани
ЛВ
20
Сергей Милинкович-Савич
ЦП
10
Фелипе Кайседо
ЦФ
8
Давиде Ди Дженнаро
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
19
Бассем Срарфи
ПВ
14
Алассан Плеа
ЦФ
Лацио
25
Иван Варгич
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
25
Лука Крекко
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
3-2-4-1
30
Кардиналь
4
Данте
13
Жалле
23
Ле Марша
6
Марлон
13
Бюрнер
6
Вальтер
6
Менди
33
Лис-Мелу
10
Снейдер
45
Балотелли
4-2-1-2
11
Мургиа
4
Патрик
5
Фелипе
26
Раду
15
Баштуш
20
Милинкович-Савич
19
Лулич
17
Нани
8
Ди Дженнаро
10
Кайседо
Остались в запасе
Ницца
Лацио
2
Арно Суке
ПЗ
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
25
Иван Варгич
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
25
Лука Крекко
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Остались в запасе
2
Арно Суке
ПЗ
19
Бассем Срарфи
ПВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
5
Маланг Сарр
ЦЗ
11
Арно Лусамба
ЦП
26
Венсан Косьелло
ЦП
14
Алассан Плеа
ЦФ
Остались в запасе
25
Иван Варгич
ВР
6
Стефан де Врей
ЦЗ
16
Марко Пароло
ЦП
6
Лукас Лейва
ЦП
18
Луис Альберто
АП
25
Лука Крекко
ЦФ
9
Чиро Иммобиле
ЦФ
Главный тренер
Оливье Панталони
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Статистика матча Ницца - Лацио
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ницца
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 6 тур
Ницца
2 : 1
11.10.2026
Страсбур
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Стадион:
Альянс Ривьера
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 2
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