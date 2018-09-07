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  • Снейдер сыграл прощальный матч за сборную Голландии. Ему на замену вышел Промес

Снейдер сыграл прощальный матч за сборную Голландии. Ему на замену вышел Промес

7 сентября 2018, 08:16
3

Полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер провел свой последний матч в составе команды, который пришелся на товарищескую встречу с Перу. Игра завершилась со счетом 2:1.

34-летний игрок катарской «Аль-Гарафы» провел на поле 62 минуты, на поле его заменил Квинси Промес.

34-летний Снейдер дебютировал в сборной Голландии в апреле 2003 года в возрасте 18 лет. Он становился бронзовым призером Евро-2004, серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионатов мира. На его счету 31 гол. Он является действующим рекордсменом команды по проведенным матчам – 134.

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Источник: Twitter
Нидерланды Снейдер Уэсли Промес Квинси
Комментарии (3)
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alex kidn
1536298142
Ему просто обязаны были дать золотой мяч в 2010
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Serjio82
1536298775
в Интере здорово играл))
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kranoveivan
1536307457
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