Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Снейдер сыграл прощальный матч за сборную Голландии. Ему на замену вышел Промес

    Полузащитник сборной Голландии Уэсли Снейдер провел свой последний матч в составе команды, который пришелся на товарищескую встречу с Перу. Игра завершилась со счетом 2:1.

    34-летний игрок катарской «Аль-Гарафы» провел на поле 62 минуты, на поле его заменил Квинси Промес.

    34-летний Снейдер дебютировал в сборной Голландии в апреле 2003 года в возрасте 18 лет. Он становился бронзовым призером Евро-2004, серебряным (2010) и бронзовым (2014) призером чемпионатов мира. На его счету 31 гол. Он является действующим рекордсменом команды по проведенным матчам – 134.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2018 08:16
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -34

      kranoveivan 7 сентября 2018, 11:04

      Xотите сделать свoе телo кpaсивым как у спopтсменов? Знaкомый pаccказал как подкачать тело не ходя в тренажёрку и не сидя на изнурительных диетах, пoвеpьте этo сaмый инновациoнный и действенный спoсoб. вот мой pезультaт за две недели (извините за спам)! ---- http://urlcut.ru/blogdk

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +818

      Serjio82 7 сентября 2018, 08:39

      в Интере здорово играл))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 7 сентября 2018, 08:29

      Ему просто обязаны были дать золотой мяч в 2010

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11