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Карлос Гроссмюллер
Статистика
Карлос Гроссмюллер - статистика
Завершил карьеру
4 мая 1983 (43)
#20 | Полузащитник
181 см | 75 кг
Уругвай | Германия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2010/2011
Германия. Бундеслига 2009/2010
Германия. Бундеслига 2008/2009
Германия. Бундеслига 2007/2008
Лига Чемпионов 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Лечче
13
2
2
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Кьево
1 : 0
13.05.2012
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
4 : 2
07.04.2012
Рома
62' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0 : 0
01.04.2012
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Лечче
0 : 0
05.02.2012
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2 : 1
01.02.2012
Лечче
1' - 84'
Италия. Серия А, 20 тур
Лечче
1 : 0
29.01.2012
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лечче
2 : 2
22.01.2012
Кьево
1' - 84'
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
0 : 1
15.01.2012
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Интер
4 : 1
21.12.2011
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Парма
3 : 3
18.12.2011
Лечче
78' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Лечче
2 : 3
10.12.2011
Лацио
56' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
4 : 2
03.12.2011
Лечче
1' - 46'
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
0 : 1
26.11.2011
Катания
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Рома
2 : 1
20.11.2011
Лечче
1' - 78'
Италия. Серия А, 11 тур
Чезена
0 : 1
06.11.2011
Лечче
1' - 90'
56'
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 1
30.10.2011
Новара
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Палермо
2 : 0
27.10.2011
Лечче
1' - 88'
Италия. Серия А, 8 тур
Лечче
3 : 4
23.10.2011
Милан
1' - 62'
38'
5'
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
0 : 0
16.10.2011
Лечче
1' - 82'
Италия. Серия А, 4 тур
Лечче
1 : 2
21.09.2011
Аталанта
1' - 63'
62'
63'
Италия. Серия А, 3 тур
Болонья
0 : 2
18.09.2011
Лечче
1' - 74'
60'
Италия. Серия А, 2 тур
Лечче
0 : 2
11.09.2011
Удинезе
Был в запасе
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