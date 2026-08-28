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Германия. Вторая Бундеслига
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Бохум
Tino Casali
Статистика
Tino Casali - статистика
Бохум
#16 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Бохум
0 : 1
28.08.2026
Оснабрюк
Был в запасе
Статистика по турнирам
Германия. Третья Лига 2025/2026
Германия. Вторая Бундеслига 2023/2024
Австрия. Бундеслига 2022/2023
Австрия. Бундеслига 2021/2022
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Айнтрахт
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Айнтрахт
1 : 0
12.05.2024
Веен
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Гройтер Фюрт
3 : 3
04.05.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Айнтрахт
0 : 4
27.04.2024
Гамбург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Оснабрюк
0 : 3
20.04.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Айнтрахт
0 : 0
14.04.2024
Ганновер-96
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Фортуна
2 : 0
07.04.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Айнтрахт
5 : 0
30.03.2024
Эльверсберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Падерборн
1 : 2
15.03.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 25 тур
Айнтрахт
0 : 1
08.03.2024
Ганза
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 24 тур
Нюрнберг
2 : 1
02.03.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 23 тур
Айнтрахт
1 : 1
24.02.2024
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 22 тур
Санкт-Паули
1 : 0
18.02.2024
Айнтрахт
1' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
Айнтрахт
2 : 0
10.02.2024
Карлсруэ
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
Шальке-04
1 : 0
03.02.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
Айнтрахт
1 : 0
28.01.2024
Магдебург
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
Хольштайн
1 : 2
19.01.2024
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Айнтрахт
2 : 1
17.12.2023
Кайзерслаутерн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Веен
1 : 3
08.12.2023
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Айнтрахт
0 : 1
02.12.2023
Гройтер Фюрт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Гамбург
2 : 1
24.11.2023
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
3 : 2
11.11.2023
Оснабрюк
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 0
05.11.2023
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
1 : 4
27.10.2023
Фортуна
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
3 : 0
20.10.2023
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
1 : 3
08.10.2023
Падерборн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганза
1 : 0
30.09.2023
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
Айнтрахт
2 : 2
23.09.2023
Нюрнберг
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Герта
3 : 0
17.09.2023
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Айнтрахт
1 : 1
01.09.2023
Санкт-Паули
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Карлсруэ
2 : 0
27.08.2023
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
1 : 0
20.08.2023
Шальке-04
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Магдебург
2 : 1
06.08.2023
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 1 тур
Айнтрахт
0 : 1
30.07.2023
Хольштайн
Был в запасе
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