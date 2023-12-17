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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Айнтрахт - Кайзерслаутерн
Айнтрахт - Кайзерслаутерн: обзор матча 17 декабря 2023
Айнтрахт
17.12.2023, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
2 : 1
Завершен
Кайзерслаутерн
36'
Р. Филипп
62'
J. Arath Gomez
14'
Р. Крауссе (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Кайзерслаутерн
Желтая карточка
M. Rittmüller
90'
+7
Замена
L. Ihorst
️️️️
Р. Филипп
87'
Замена
С. Грисбек
️️️️
Т. Йоханн Хельгасон
87'
84'
Замена
D. Hanslik
️️️️
Т. Рашль
Замена
Я. Николау
️️️️
J. Arath Gomez
83'
Замена
С. Декарли
️️️️
Х. Куруджай
82'
70'
Замена
Ф. Клемент
️️️️
Э. Дурм
70'
Замена
К. Редондо
️️️️
Т. Пухач
Замена
С. Сане
️️️️
Ф. Крюгер
67'
64'
Замена
Ю. Нихуэс
️️️️
Б. Томяк
64'
Замена
Р. Ахе
️️️️
Т. Бойд
ГОЛ! 2:1!
J. Arath Gomez
62'
52'
Желтая карточка
Н. Сольдо
ГОЛ! 1:1!
Р. Филипп
Пас отдал
Ф. Крюгер
36'
28'
Желтая карточка
Т. Рашль
18'
Желтая карточка
Б. Томяк
14'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Р. Крауссе
Пас отдал
Т. Пухач
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
6
Роберт Иванов
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
29
Marvin Rittmüller
ЦЗ
39
Робин Крауссе
(К)
ОП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
9
Райан Филипп
ЦП
18
Johan Arath Gomez
ЦФ
30
Anton Donkor
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Кайзерслаутерн
1
Юлиан Краль
ВР
27
Тымотеуш Пухач
ЛЗ
4
Никола Сольдо
ЦЗ
33
Ян Эльведи
ЦЗ
3
Борис Томяк
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
21
Тобиас Рашль
АП
7
Марлон Риттер
(К)
ЦФ
29
Ричмонд Тачи
ЦФ
13
Терренс Бойд
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Айнтрахт
16
Tino Casali
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
4
Яннис Николау
ОП
8
Юссеф Амин
ЦП
24
Сиди Сане
ПВ
19
N. Kijewski
ЦФ
28
D. Wiebe
ЦФ
14
Luc Ihorst
ЦФ
Кайзерслаутерн
16
Андреас Люте
ВР
11
Кенни-Принс Редондо
ЛВ
16
Юлиан Нихуэс
ОП
10
Филипп Клемент
АП
9
Рагнар Ахе
ЦФ
5
Kevin Kraus
ЦФ
21
Hendrick Zuck
ЦФ
19
Daniel Hanslik
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
4-1-2-3
1
Хофманн
6
Иванов
4
Куруджай
29
4
Бичакчич
39
Крауссе
21
Хельгасон
9
Филипп
26
Крюгер
30
18
3-2-1-3
1
Краль
4
Сольдо
33
Эльведи
3
Томяк
37
Дурм
27
Пухач
21
Рашль
13
Бойд
29
Тачи
7
Риттер
4
Куруджай
3
Декарли
3
Декарли
4
Куруджай
21
Хельгасон
13
Грисбек
13
Грисбек
21
Хельгасон
18
4
Николау
4
Николау
18
26
Крюгер
24
Сане
24
Сане
26
Крюгер
9
Филипп
14
14
9
Филипп
3
Томяк
16
Нихуэс
16
Нихуэс
3
Томяк
37
Дурм
10
Клемент
10
Клемент
37
Дурм
27
Пухач
11
Редондо
11
Редондо
27
Пухач
13
Бойд
9
Ахе
9
Ахе
13
Бойд
21
Рашль
19
19
21
Рашль
Остались в запасе
Айнтрахт
Кайзерслаутерн
16
Tino Casali
ВР
8
Юссеф Амин
ЦП
19
N. Kijewski
ЦФ
28
D. Wiebe
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
16
Андреас Люте
ВР
5
Kevin Kraus
ЦФ
21
Hendrick Zuck
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Главный тренер
Дирк Шустер
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
8
Юссеф Амин
ЦП
19
N. Kijewski
ЦФ
28
D. Wiebe
ЦФ
Остались в запасе
16
Андреас Люте
ВР
5
Kevin Kraus
ЦФ
21
Hendrick Zuck
ЦФ
31
Бен Золински
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Главный тренер
Дирк Шустер
Статистика матча Айнтрахт - Кайзерслаутерн
1
3
Всего ударов по воротам
4
3
Удары в створ
2
0
Владение мячом %
45
55
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Нарушения
2
5
Офсайды
2
2
Количество передач
200
246
Сейвы
0
1
Точность передач %
72
75
Удары мимо ворот
2
1
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
4
1
Удары из-за пределов штрафной
0
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Информация о матче
Главный судья:
Arne Aarnink, Germany
Стадион:
Айнтрахт-Стадион
Новости команд
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Айнтрахт
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