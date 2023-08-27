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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Карлсруэ - Айнтрахт
Карлсруэ - Айнтрахт: обзор матча 27 августа 2023
Карлсруэ
27.08.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
25'
Л. Йенсен
67'
Ф. Шлюзенер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Карлсруэ - Айнтрахт
Замена
M. Beifus
️️️️
Ж. Гондорф
88'
Замена
И. Матанович
️️️️
Л. Штиндль
88'
84'
Замена
N. Kijewski
️️️️
A. Donkor
Замена
T. Rossmann
️️️️
Ф. Шлюзенер
78'
Замена
M. Thiede
️️️️
С. Юнг
78'
76'
Желтая карточка
С. Декарли
72'
Замена
Р. Филипп
️️️️
Э. Уджа
72'
Замена
С. Декарли
️️️️
J. Arath Gomez
72'
Замена
K. Caliskaner
️️️️
Ф. Кауфманн
ГОЛ! 2:0!
Ф. Шлюзенер
67'
Замена
Д. Бурнич
️️️️
Л. Йенсен
57'
46'
Замена
К. Эндо
️️️️
J. H. Marx
Желтая карточка
П. Небель
45'
37'
Красная карточка
Я. Николау
ГОЛ! 1:0!
Л. Йенсен
Пас отдал
С. Юнг
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карлсруэ
2
Себастьян Юнг
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
31
Леон Йенсен
ЦП
8
Жером Гондорф
ЦП
10
Марвин Ванитцек
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
8
Пауль Небель
ПВ
30
Патрик Древес
ЦФ
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Айнтрахт
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
6
Роберт Иванов
ЦЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
4
Яннис Николау
ОП
11
Энтони Уджа
ЦФ
7
Фабио Кауфманн
ЦФ
18
Johan Arath Gomez
ЦФ
30
Anton Donkor
ЦФ
28
D. Wiebe
ЦФ
39
Робин Крауссе
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Карлсруэ
1
Макс Вайсс
ВР
4
Marcel Beifus
ЦЗ
20
David Herold
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
11
Tim Rossmann
ЦП
31
Игор Матанович
ЦФ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Айнтрахт
16
Tino Casali
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
29
Marvin Rittmüller
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
8
Юссеф Амин
ЦП
9
Райан Филипп
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
19
N. Kijewski
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
3-3-2-3
2
Юнг
32
Бормут
16
Хайзе
31
Йенсен
8
Гондорф
10
Ванитцек
13
Штиндль
8
Небель
28
24
Шлюзенер
30
Древес
2-1-5
1
Хофманн
6
Иванов
4
Куруджай
4
Николау
18
26
39
Крауссе
28
30
8
Гондорф
4
4
8
Гондорф
2
Юнг
13
13
2
Юнг
31
Йенсен
27
Бурнич
27
Бурнич
31
Йенсен
24
Шлюзенер
11
11
24
Шлюзенер
13
Штиндль
31
Матанович
31
Матанович
13
Штиндль
18
3
Декарли
3
Декарли
18
11
Уджа
9
Филипп
9
Филипп
11
Уджа
26
5
Эндо
5
Эндо
26
30
19
19
30
7
Кауфманн
22
22
7
Кауфманн
Остались в запасе
Карлсруэ
Айнтрахт
1
Макс Вайсс
ВР
20
David Herold
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
16
Tino Casali
ВР
29
Marvin Rittmüller
ЦЗ
8
Юссеф Амин
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
20
David Herold
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
29
Marvin Rittmüller
ЦЗ
8
Юссеф Амин
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Статистика матча Карлсруэ - Айнтрахт
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
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