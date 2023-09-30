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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Ганза - Айнтрахт
Ганза - Айнтрахт: обзор матча 30 сентября 2023
Ганза
30.09.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
1 : 0
Завершен
Айнтрахт
87'
Я. ван дер Верфф
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганза - Айнтрахт
90'
+1
Желтая карточка
Р. Иванов
Замена
Й. Дэвид
️️️️
Х. Хосе Переа
90'
Замена
L. Hinterseer
️️️️
С. Василиадис
90'
ГОЛ! 1:0!
Я. ван дер Верфф
87'
Желтая карточка
Д. Штраусс
82'
82'
Замена
Т. Йоханн Хельгасон
️️️️
J. Arath Gomez
82'
Замена
L. Ihorst
️️️️
K. Caliskaner
69'
Замена
Ю. Амин
️️️️
Ф. Крюгер
69'
Замена
Р. Филипп
️️️️
Ф. Кауфманн
Замена
К. Прегер
️️️️
С. Ингелссон
69'
Замена
N. Fröling
️️️️
Ж. Брумадо
69'
Желтая карточка
А. Россипал
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганза
16
Яспер ван дер Верфф
ЦЗ
19
Себастьян Василиадис
ЦП
14
Dennis Dressel
ЦП
74
Жуниор Брумадо
ЦФ
25
Маркус Колке
ЦФ
9
Хуан Хосе Переа
ЦФ
6
Сванте Ингелссон
ЦФ
10
Кевин Шумахер
ЦФ
19
Александер Россипал
ЦФ
24
Джон-Патрик Штраусс
ЦФ
4
Дамиан Россбах
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Айнтрахт
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
6
Роберт Иванов
ЦЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
4
Яннис Николау
ОП
18
Johan Arath Gomez
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
39
Робин Крауссе
ЦФ
7
Фабио Кауфманн
ЦФ
28
D. Wiebe
ЦФ
30
Anton Donkor
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Ганза
30
Max Hagemoser
ВР
15
Йонас Дэвид
ЦЗ
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
14
Яник Бахман
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
7
Nico Neidhart
ЦФ
10
Кай Прегер
ЦФ
16
Nils Fröling
ЦФ
16
Lukas Hinterseer
ЦФ
Айнтрахт
16
Tino Casali
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
29
Marvin Rittmüller
ЦЗ
8
Юссеф Амин
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
9
Райан Филипп
ЦП
19
N. Kijewski
ЦФ
30
Брайан Берендт
ЦФ
14
Luc Ihorst
ЦФ
1-2-5
16
ван дер Верфф
19
Василиадис
14
10
Шумахер
4
Россбах
24
Штраусс
19
Россипал
6
Ингелссон
1-2-5
1
Хофманн
6
Иванов
13
Грисбек
4
Николау
22
30
28
7
Кауфманн
39
Крауссе
9
Переа
15
Дэвид
15
Дэвид
9
Переа
6
Ингелссон
10
Прегер
10
Прегер
6
Ингелссон
74
Брумадо
16
16
74
Брумадо
19
Василиадис
16
16
19
Василиадис
26
Крюгер
8
Амин
8
Амин
26
Крюгер
18
21
Хельгасон
21
Хельгасон
18
7
Кауфманн
9
Филипп
9
Филипп
7
Кауфманн
22
14
14
22
Остались в запасе
Ганза
Айнтрахт
30
Max Hagemoser
ВР
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
14
Яник Бахман
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
7
Nico Neidhart
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
16
Tino Casali
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
29
Marvin Rittmüller
ЦЗ
19
N. Kijewski
ЦФ
30
Брайан Берендт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Остались в запасе
30
Max Hagemoser
ВР
7
Christian Kinsombi
ЦЗ
14
Яник Бахман
ЦП
9
Сарпит Сингх
ЦП
7
Nico Neidhart
ЦФ
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
29
Marvin Rittmüller
ЦЗ
19
N. Kijewski
ЦФ
30
Брайан Берендт
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Статистика матча Ганза - Айнтрахт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ганза
Германия. Третья Лига, 16 тур
Фортуна
- : -
05.12.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
2 : 0
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
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