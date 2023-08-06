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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Магдебург - Айнтрахт
Магдебург - Айнтрахт: обзор матча 06 августа 2023
Магдебург
06.08.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
22'
Л. Шулер
32'
А. Конде
90+4'
Э. Уджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Магдебург - Айнтрахт
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Э. Уджа
Пас отдал
С. Декарли
Замена
М. Эль-Ханкури
️️️️
Л. Белл Белл
85'
Замена
S. Gnaka
️️️️
Ж. Югонет
85'
Замена
Д. Лоуренс
️️️️
К. Пиччини
84'
84'
Замена
K. Caliskaner
️️️️
N. Kijewski
Замена
A. Nollenberger
️️️️
Л. Шулер
74'
Замена
T. Ito
️️️️
Х. Чека
69'
68'
Замена
Р. Филипп
️️️️
Ф. Кауфманн
65'
Желтая карточка
J. Arath Gomez
63'
Желтая карточка
Я. Николау
Желтая карточка
Ж. Югонет
48'
46'
Замена
M. Rittmüller
️️️️
М. Мультауп
46'
Замена
J. Arath Gomez
️️️️
К. Эндо
ГОЛ! 2:0!
А. Конде
Пас отдал
Б. Атик
32'
ГОЛ! 1:0!
Л. Шулер
Пас отдал
Б. Атик
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Магдебург
4
Жан Югонет
ЦЗ
19
Леон Белл Белл
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
30
Хасон Чека
ЦП
23
Даниэль Эльфадли
ЦП
1
Dominik Reimann
ЦФ
15
Даниэль Хебер
ЦФ
6
Амара Конде
ЦФ
18
Лука Шулер
ЦФ
23
Бариш Атик
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Айнтрахт
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
4
Яннис Николау
ОП
13
Себастьян Грисбек
ОП
11
Маурице Мультауп
ПВ
11
Энтони Уджа
ЦФ
7
Фабио Кауфманн
ЦФ
30
Anton Donkor
ЦФ
19
N. Kijewski
ЦФ
30
Брайан Берендт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Магдебург
40
Robert Kampa
ВР
8
Silas Gnaka
ЦЗ
4
Анди Хоти
ЦЗ
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
17
Alexander Nollenberger
ЦП
10
Ксавье Амаечи
ПВ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
Айнтрахт
16
Tino Casali
ВР
28
Leon Suzuki
ЦЗ
29
Marvin Rittmüller
ЦЗ
9
Райан Филипп
ЦП
8
Юссеф Амин
ЦП
18
Johan Arath Gomez
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
39
Робин Крауссе
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
4-2-5
12
Пиччини
4
Югонет
19
Белл Белл
7
Бокхорн
30
Чека
23
Эльфадли
15
Хебер
23
Атик
18
Шулер
6
Конде
1
1-2-2-5
1
Хофманн
3
Декарли
4
Николау
13
Грисбек
11
Мультауп
5
Эндо
11
Уджа
30
Берендт
19
30
7
Кауфманн
4
Югонет
8
8
4
Югонет
12
Пиччини
5
Лоуренс
5
Лоуренс
12
Пиччини
18
Шулер
17
17
18
Шулер
19
Белл Белл
27
Эль-Ханкури
27
Эль-Ханкури
19
Белл Белл
30
Чека
17
17
30
Чека
11
Мультауп
29
29
11
Мультауп
7
Кауфманн
9
Филипп
9
Филипп
7
Кауфманн
5
Эндо
18
18
5
Эндо
19
22
22
19
Остались в запасе
Магдебург
Айнтрахт
40
Robert Kampa
ВР
4
Анди Хоти
ЦЗ
10
Ксавье Амаечи
ПВ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
16
Tino Casali
ВР
28
Leon Suzuki
ЦЗ
8
Юссеф Амин
ЦП
26
J. H. Marx
ЦФ
39
Робин Крауссе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Остались в запасе
40
Robert Kampa
ВР
4
Анди Хоти
ЦЗ
10
Ксавье Амаечи
ПВ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
28
Leon Suzuki
ЦЗ
8
Юссеф Амин
ЦП
26
J. H. Marx
ЦФ
39
Робин Крауссе
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Статистика матча Магдебург - Айнтрахт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
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