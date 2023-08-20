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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Айнтрахт - Шальке-04
Айнтрахт - Шальке-04: обзор матча 20 августа 2023
Айнтрахт
20.08.2023, воскресенье, 14:30
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
1 : 0
Завершен
Шальке-04
21'
Ф. Кауфманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Шальке-04
Вторая желтая
Б. Берендт
90'
+7
Замена
С. Декарли
️️️️
Э. Уджа
90'
+4
Замена
K. Caliskaner
️️️️
J. Arath Gomez
73'
Желтая карточка
Б. Берендт
67'
64'
Замена
Ю. Кабадайи
️️️️
Б. Ласм
Замена
D. Wiebe
️️️️
Я. Николау
63'
Замена
Р. Филипп
️️️️
Ф. Кауфманн
63'
Замена
M. Rittmüller
️️️️
J. H. Marx
63'
46'
Замена
Х. Матрисиани
️️️️
Н. Тауэр
46'
Замена
А. Уэдраого
️️️️
Л. Темпельман
46'
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
П. Зегуйн
39'
Замена
С. Козуки
️️️️
К. Караман
Желтая карточка
Р. Иванов
36'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кауфманн
Пас отдал
Э. Уджа
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
6
Роберт Иванов
ЦЗ
4
Яннис Николау
ОП
7
Фабио Кауфманн
ЦФ
30
Брайан Берендт
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
39
Робин Крауссе
ЦФ
30
Anton Donkor
ЦФ
18
Johan Arath Gomez
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Шальке-04
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
5
Никлас Тауэр
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
20
Лино Темпельман
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
6
Рон Шалленберг
ЦФ
11
Брайан Ласм
ЦФ
19
Кенан Караман
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Айнтрахт
16
Tino Casali
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
29
Marvin Rittmüller
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
9
Райан Филипп
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
19
N. Kijewski
ЦФ
28
D. Wiebe
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
46
Данни Латца
ЦП
8
Ассан Уэдраого
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
41
Соичиро Козуки
ПВ
9
Кеке Топп
ЦФ
7
Юсуф Кабадайи
ЦФ
2-1-5
1
Хофманн
4
Куруджай
6
Иванов
4
Николау
39
Крауссе
11
Уджа
18
30
26
3-1-2-4
27
Мюллер
32
Баумгартль
35
Камински
2
Оувеян
5
Тауэр
30
Зегуйн
20
Темпельман
19
Караман
11
Ласм
6
Шалленберг
9
Теродде
11
Уджа
3
Декарли
3
Декарли
11
Уджа
26
29
29
26
7
Кауфманн
9
Филипп
9
Филипп
7
Кауфманн
4
Николау
28
28
4
Николау
18
22
22
18
5
Тауэр
41
Матрисиани
41
Матрисиани
5
Тауэр
20
Темпельман
8
Уэдраого
8
Уэдраого
20
Темпельман
30
Зегуйн
24
Дрекслер
24
Дрекслер
30
Зегуйн
19
Караман
41
Козуки
41
Козуки
19
Караман
11
Ласм
7
Кабадайи
7
Кабадайи
11
Ласм
Остались в запасе
Айнтрахт
Шальке-04
16
Tino Casali
ВР
5
Кэита Эндо
ЛВ
11
Маурице Мультауп
ПВ
19
N. Kijewski
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
1
Ральф Ферманн
ВР
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
46
Данни Латца
ЦП
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
5
Кэита Эндо
ЛВ
11
Маурице Мультауп
ПВ
19
N. Kijewski
ЦФ
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
75
Ибраима Сиссе
ЦЗ
46
Данни Латца
ЦП
9
Кеке Топп
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Главный тренер
Томас Райс
Статистика матча Айнтрахт - Шальке-04
2
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
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