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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Ганновер-96 - Айнтрахт
Ганновер-96 - Айнтрахт: обзор матча 05 ноября 2023
Ганновер-96
05.11.2023, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
2 : 0
Завершен
Айнтрахт
12'
Ф. Кунце
42'
М. Хальстенберг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ганновер-96 - Айнтрахт
Замена
A. Foti
️️️️
Х. Нильсен
90'
+5
Замена
Я. Люрс
️️️️
Ф. Нойман
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Кунце
90'
+4
90'
+4
Желтая карточка
Э. Бичакчич
90'
+4
Желтая карточка
D. Wiebe
87'
Замена
Р. Крауссе
️️️️
С. Грисбек
81'
Желтая карточка
С. Грисбек
Замена
С. Муроя
️️️️
Я. Дем
79'
Замена
С. Эрнст
️️️️
Л. Шауб
79'
72'
Замена
J. Arath Gomez
️️️️
Ф. Кауфманн
70'
Желтая карточка
С. Декарли
Замена
Н. Тресольди
️️️️
А. Фогльзаммер
69'
68'
Желтая карточка
Ф. Кауфманн
Желтая карточка
Б. Арри-Мби
68'
61'
Замена
D. Wiebe
️️️️
С. Сане
57'
Вторая желтая
Я. Николау
46'
Замена
M. Rittmüller
️️️️
J. H. Marx
46'
Замена
L. Ihorst
️️️️
Ф. Крюгер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
М. Хальстенберг
42'
17'
Желтая карточка
Я. Николау
ГОЛ! 1:0!
Ф. Кунце
Пас отдал
Д. Кен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
(К)
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
17
Деррик Кен
ЛЗ
5
Фил Нойман
ЦЗ
26
Брайт Арри-Мби
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
6
Фабиан Кунце
ОП
8
Enzo Leopold
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
7
Хавард Нильсен
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Айнтрахт
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
6
Роберт Иванов
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Яннис Николау
(К)
ОП
13
Себастьян Грисбек
ОП
24
Сиди Сане
ПВ
7
Фабио Кауфманн
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
30
Anton Donkor
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Ганновер-96
30
Лео Вайнкауф
ВР
49
Янник Люрс
ЦЗ
2
Сеи Муроя
ПЗ
26
Antonio Foti
ЦП
13
Макс Кристиансен
ЦП
15
Себастьян Эрнст
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
7
Николо Тресольди
ЦФ
Айнтрахт
16
Tino Casali
ВР
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
29
Marvin Rittmüller
ЦЗ
11
Маурице Мультауп
ПВ
19
N. Kijewski
ЦФ
39
Робин Крауссе
ЦФ
28
D. Wiebe
ЦФ
18
Johan Arath Gomez
ЦФ
14
Luc Ihorst
ЦФ
3-3-2-2
20
Цилер
23
Хальстенберг
5
Нойман
26
Арри-Мби
17
Кен
6
Кунце
23
Дем
8
21
Шауб
7
Нильсен
9
Фогльзаммер
3-2-1-4
1
Хофманн
3
Декарли
6
Иванов
4
Бичакчич
4
Николау
13
Грисбек
24
Сане
30
26
26
Крюгер
7
Кауфманн
5
Нойман
49
Люрс
49
Люрс
5
Нойман
23
Дем
2
Муроя
2
Муроя
23
Дем
7
Нильсен
26
26
7
Нильсен
21
Шауб
15
Эрнст
15
Эрнст
21
Шауб
9
Фогльзаммер
7
Тресольди
7
Тресольди
9
Фогльзаммер
26
29
29
26
13
Грисбек
39
Крауссе
39
Крауссе
13
Грисбек
24
Сане
28
28
24
Сане
7
Кауфманн
18
18
7
Кауфманн
26
Крюгер
14
14
26
Крюгер
Остались в запасе
Ганновер-96
Айнтрахт
30
Лео Вайнкауф
ВР
13
Макс Кристиансен
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
16
Tino Casali
ВР
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
11
Маурице Мультауп
ПВ
19
N. Kijewski
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Остались в запасе
30
Лео Вайнкауф
ВР
13
Макс Кристиансен
ЦП
10
Кристофер Скотт
АП
14
Ezeh Brooklyn
ЦФ
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
11
Маурице Мультауп
ПВ
19
N. Kijewski
ЦФ
Главный тренер
Штефан Ляйтль
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Статистика матча Ганновер-96 - Айнтрахт
2
1
6
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Mitja Stegemann, Germany
Стадион:
Heinz-von-Heiden-Arena, Hannover
Новости команд
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