Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Айнтрахт - Нюрнберг
Айнтрахт - Нюрнберг: обзор матча 23 сентября 2023
Айнтрахт
23.09.2023, суббота, 14:00
Германия. Вторая Бундеслига, 7 тур
2 : 2
Завершен
Нюрнберг
29'
Э. Уджа
64'
Э. Уджа
38'
K. Okunuki
40'
Б. Голлер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Нюрнберг
Замена
Х. Куруджай
️️️️
Э. Уджа
90'
+5
89'
Замена
Я. Хорн
️️️️
Т. Хандверкер
Желтая карточка
Т. Йоханн Хельгасон
83'
Замена
М. Мультауп
️️️️
Ф. Крюгер
76'
Замена
Т. Йоханн Хельгасон
️️️️
J. Arath Gomez
76'
72'
Замена
Ж. Унгбо
️️️️
Б. Голлер
72'
Замена
Ф. Флик
️️️️
Д. Узун
ГОЛ! 2:2!
Э. Уджа
Пас отдал
Ф. Крюгер
64'
59'
Замена
J. Kania
️️️️
М. Меллер Дели
59'
Замена
Э. Валентини
️️️️
Я. Гьямера
Замена
Ю. Амин
️️️️
Ф. Кауфманн
46'
45'
+1
Желтая карточка
Й. Кастроп
43'
Желтая карточка
Т. Хандверкер
40'
ГОЛ! 1:2!
Б. Голлер
Пас отдал
Т. Хандверкер
38'
ГОЛ! 1:1!
K. Okunuki
Пас отдал
Т. Хандверкер
Желтая карточка
Ф. Кауфманн
32'
ГОЛ! 1:0!
Э. Уджа
Пас отдал
A. Donkor
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
6
Роберт Иванов
ЦЗ
4
Яннис Николау
ОП
13
Себастьян Грисбек
ОП
18
Johan Arath Gomez
ЦФ
28
D. Wiebe
ЦФ
7
Фабио Кауфманн
ЦФ
39
Робин Крауссе
ЦФ
30
Anton Donkor
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Нюрнберг
26
Кристиан Матениа
ВР
4
Иван Маркес
ЦЗ
29
Тим Хандверкер
ЦЗ
30
Ян Гьямера
ПЗ
17
Матс Меллер Дели
ЛП
17
Йенс Кастроп
ЦП
42
Джан Узун
ЦП
44
Kanji Okunuki
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
37
Лукас Шлаймер
ЦФ
15
Ахмет Гюрлеен
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Айнтрахт
16
Tino Casali
ВР
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
8
Юссеф Амин
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
19
N. Kijewski
ЦФ
30
Брайан Берендт
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
Нюрнберг
38
Яннес Хорн
ЛЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
6
Флориан Флик
ОП
15
Жозеф Унгбо
ПВ
9
Julian Kania
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
22
Энрико Валентини
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
1-2-5
1
Хофманн
6
Иванов
4
Николау
13
Грисбек
39
Крауссе
11
Уджа
26
Крюгер
30
7
Кауфманн
3-4-1-2
26
Матениа
30
Гьямера
29
Хандверкер
4
Маркес
17
Кастроп
42
Узун
44
17
Дели
14
Голлер
15
Гюрлеен
37
Шлаймер
11
Уджа
4
Куруджай
4
Куруджай
11
Уджа
7
Кауфманн
8
Амин
8
Амин
7
Кауфманн
18
21
Хельгасон
21
Хельгасон
18
26
Крюгер
11
Мультауп
11
Мультауп
26
Крюгер
29
Хандверкер
38
Хорн
38
Хорн
29
Хандверкер
42
Узун
6
Флик
6
Флик
42
Узун
14
Голлер
15
Унгбо
15
Унгбо
14
Голлер
17
Дели
9
9
17
Дели
30
Гьямера
22
Валентини
22
Валентини
30
Гьямера
Остались в запасе
Айнтрахт
Нюрнберг
16
Tino Casali
ВР
5
Кэита Эндо
ЛВ
19
N. Kijewski
ЦФ
30
Брайан Берендт
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
25
Carl Klaus
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
Главный тренер
Борис Шоммерс
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
5
Кэита Эндо
ЛВ
19
N. Kijewski
ЦФ
30
Брайан Берендт
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
Остались в запасе
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
25
Carl Klaus
ЦФ
30
Йоханнес Гайс
ЦФ
33
Christoph Daferner
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Главный тренер
Борис Шоммерс
Статистика матча Айнтрахт - Нюрнберг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Нюрнберг
- : -
05.12.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хайденхайм
3 : 1
27.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Новости команд
Все
Айнтрахт
Нюрнберг
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
Вчера, 13:15
2
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги
2022.08.01 01:15
В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину
2022.03.18 11:49
1
Кубок Германии. «Боруссия» Д переиграла на выезде «Айнтархт» из Брауншвейга
2020.12.22 23:57
Клуб-дебютант из Англии повторил достижение команды из СССР, установленное 54 года назад
Вчера, 13:15
2
Кубок Германии: шансы «Байера» и «Нюрнберга» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
Реакция Клозе на потерю рекорда по голам на ЧМ
23 июня
3
Клозе возглавил девятикратных чемпионов Германии
2024.06.11 13:29
Дортмундская «Боруссия» арендовала игрока, чья фамилия связана с «Шальке»
2023.08.03 23:39
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+