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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Айнтрахт - Гройтер Фюрт
Айнтрахт - Гройтер Фюрт: обзор матча 02 декабря 2023
Айнтрахт
02.12.2023, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
0 : 1
Завершен
Гройтер Фюрт
31'
Ю. Грин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Гройтер Фюрт
Желтая карточка
Я. Николау
90'
+2
87'
Желтая карточка
Д. Юнг
85'
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
Т. Лемперле
85'
Замена
Д. Србени
️️️️
Б. Хргота
Замена
K. Caliskaner
️️️️
Х. Куруджай
81'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
M. Rittmüller
81'
78'
Замена
К. Чалханоглу
️️️️
М. Мейерхофер
75'
Желтая карточка
М. Мейерхофер
71'
Желтая карточка
Л. Петков
68'
Замена
Й. Консбрух
️️️️
Ю. Грин
68'
Замена
Л. Петков
️️️️
А. Зиб
Замена
К. Эндо
️️️️
Р. Крауссе
66'
Желтая карточка
Ф. Кауфманн
63'
Замена
Я. Николау
️️️️
С. Сане
46'
Замена
М. Мультауп
️️️️
Т. Йоханн Хельгасон
40'
Желтая карточка
Р. Крауссе
32'
31'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ю. Грин
Желтая карточка
Х. Куруджай
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
6
Роберт Иванов
ЦЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
29
Marvin Rittmüller
ЦЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
24
Сиди Сане
ПВ
18
Johan Arath Gomez
ЦФ
30
Anton Donkor
ЦФ
39
Робин Крауссе
ЦФ
7
Фабио Кауфманн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Гройтер Фюрт
40
Йонас Урбиг
ВР
21
Джидеон Юнг
ЦЗ
4
Damian Michalski
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
2
Симон Аста
ПЗ
28
Марко Мейерхофер
ПЗ
37
Юлиан Грин
ЦП
18
Роберт Вагнер
ЦП
9
Арминдо Зиб
ЦФ
10
Бранимир Хргота
(К)
ЦФ
19
Тим Лемперле
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Айнтрахт
16
Tino Casali
ВР
5
Кэита Эндо
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
4
Яннис Николау
ОП
11
Маурице Мультауп
ПВ
19
N. Kijewski
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
28
D. Wiebe
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
Гройтер Фюрт
25
Леон Шаффран
ВР
23
Керим Чалханоглу
ЛЗ
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ОП
14
Йомейн Консбрух
ЦП
25
Лукас Петков
ПВ
7
Деннис Србени
ЦФ
29
E. Prib
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
4-1-1-4
1
Хофманн
6
Иванов
4
Бичакчич
29
4
Куруджай
21
Хельгасон
24
Сане
18
7
Кауфманн
39
Крауссе
30
3-2-2-3
40
Урбиг
21
Юнг
4
4
Хаддади
28
Мейерхофер
2
Аста
37
Грин
18
Вагнер
19
Лемперле
10
Хргота
9
Зиб
24
Сане
4
Николау
4
Николау
24
Сане
39
Крауссе
5
Эндо
5
Эндо
39
Крауссе
21
Хельгасон
11
Мультауп
11
Мультауп
21
Хельгасон
29
26
Крюгер
26
Крюгер
29
4
Куруджай
22
22
4
Куруджай
28
Мейерхофер
23
Чалханоглу
23
Чалханоглу
28
Мейерхофер
19
Лемперле
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
19
Лемперле
37
Грин
14
Консбрух
14
Консбрух
37
Грин
9
Зиб
25
Петков
25
Петков
9
Зиб
10
Хргота
7
Србени
7
Србени
10
Хргота
Остались в запасе
Айнтрахт
Гройтер Фюрт
16
Tino Casali
ВР
13
Себастьян Грисбек
ОП
19
N. Kijewski
ЦФ
28
D. Wiebe
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
25
Леон Шаффран
ВР
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
29
E. Prib
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
13
Себастьян Грисбек
ОП
19
N. Kijewski
ЦФ
28
D. Wiebe
ЦФ
Остались в запасе
25
Леон Шаффран
ВР
22
Oualid Mhamdi
ЦЗ
29
E. Prib
ЦФ
18
Диксон Абиама
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Айнтрахт - Гройтер Фюрт
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Гройтер Фюрт
- : -
29.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Динамо Дрезден
3 : 0
06.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Даниэль Шлагер
(Нидербюль)
Стадион:
Айнтрахт-Стадион
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