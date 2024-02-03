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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Шальке-04 - Айнтрахт
Шальке-04 - Айнтрахт: обзор матча 03 февраля 2024
Шальке-04
03.02.2024, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Айнтрахт
61'
К. Караман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Шальке-04 - Айнтрахт
Замена
Б. Ласм
️️️️
К. Караман
90'
+2
87'
Замена
С. Грисбек
️️️️
Х. Куруджай
87'
Замена
С. Сане
️️️️
Р. Филипп
Замена
Д. Латца
️️️️
Б. Идризи
83'
81'
Желтая карточка
Ф. Крюгер
77'
Замена
Э. Уджа
️️️️
Р. Крауссе
67'
Замена
Т. Йоханн Хельгасон
️️️️
Н. Тауэр
67'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
J. Arath Gomez
Желтая карточка
К. Топп
65'
Желтая карточка
Б. Идризи
64'
Замена
Т. Мор
️️️️
Д. Чурлинов
62'
Замена
К. Топп
️️️️
С. Теродде
62'
ГОЛ! 1:0!
К. Караман
Пас отдал
Д. Джон Маркин
61'
54'
Желтая карточка
Н. Тауэр
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шальке-04
27
Мариус Мюллер
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
35
Марцин Камински
ЦЗ
41
Хеннинг Матрисиани
ПЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
6
Рон Шалленберг
ОП
30
Пауль Зегуйн
ЦП
22
Бленди Идризи
АП
19
Кенан Караман
ЦФ
9
Симон Теродде
(К)
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Айнтрахт
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
29
Marvin Rittmüller
ЦЗ
6
Роберт Иванов
ЦЗ
39
Робин Крауссе
(К)
ОП
5
Никлас Тауэр
ОП
9
Райан Филипп
ЦП
7
Фабио Кауфманн
ПВ
30
Anton Donkor
ЦФ
18
Johan Arath Gomez
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Шальке-04
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
7
Тобиас Мор
ЛВ
46
Данни Латца
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
11
Брайан Ласм
ЦФ
9
Кеке Топп
ЦФ
Айнтрахт
16
Tino Casali
ВР
13
Себастьян Грисбек
ОП
4
Яннис Николау
ОП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
11
Маурице Мультауп
ПВ
24
Сиди Сане
ПВ
28
D. Wiebe
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
4-1-1-2-2
27
Мюллер
2
Джон Маркин
26
Калас
35
Камински
41
Матрисиани
6
Шалленберг
30
Зегуйн
21
Чурлинов
22
Идризи
9
Теродде
19
Караман
4-2-1-1-2
1
Хофманн
4
Куруджай
29
6
Иванов
4
Бичакчич
39
Крауссе
5
Тауэр
9
Филипп
7
Кауфманн
18
30
22
Идризи
46
Латца
46
Латца
22
Идризи
21
Чурлинов
7
Мор
7
Мор
21
Чурлинов
19
Караман
11
Ласм
11
Ласм
19
Караман
9
Теродде
9
Топп
9
Топп
9
Теродде
4
Куруджай
13
Грисбек
13
Грисбек
4
Куруджай
5
Тауэр
21
Хельгасон
21
Хельгасон
5
Тауэр
9
Филипп
24
Сане
24
Сане
9
Филипп
18
26
Крюгер
26
Крюгер
18
39
Крауссе
11
Уджа
11
Уджа
39
Крауссе
Остались в запасе
Шальке-04
Айнтрахт
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
Главный тренер
Томас Райс
16
Tino Casali
ВР
4
Яннис Николау
ОП
11
Маурице Мультауп
ПВ
28
D. Wiebe
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Остались в запасе
1
Ральф Ферманн
ВР
2
Томас Оувеян
ЛЗ
32
Тимо Баумгартль
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
4
Яннис Николау
ОП
11
Маурице Мультауп
ПВ
28
D. Wiebe
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Статистика матча Шальке-04 - Айнтрахт
2
2
Всего ударов по воротам
17
8
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
3
5
Нарушения
8
7
Офсайды
3
2
Количество передач
477
464
Сейвы
1
5
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
5
1
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
8
4
Матчи команд
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Саша Штегеманн
(Нидеркассель)
Стадион:
Фелтинс-Арена
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