Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Айнтрахт - Фортуна
Айнтрахт - Фортуна: обзор матча 27 октября 2023
Айнтрахт
27.10.2023, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
1 : 4
Завершен
Фортуна
59'
Ф. Крюгер
12'
Х. Цолис
15'
В. Вермей
63'
Д. Зиберт
90+8'
А. Танака
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Фортуна
90'
+8
ГОЛ! 1:4!
А. Танака
Пас отдал
Н. Гавори
90'
Замена
Д. Ястржембски
️️️️
Х. Цолис
90'
Замена
T. Uchino
️️️️
М. Циммерманн
Замена
С. Декарли
️️️️
Х. Куруджай
83'
76'
Замена
Н. Гавори
️️️️
С. Аппелькамп
76'
Замена
Й. Немец
️️️️
Ф. Клаус
Замена
Э. Бичакчич
️️️️
Р. Крауссе
75'
Замена
Ю. Амин
️️️️
М. Мультауп
75'
Желтая карточка
J. H. Marx
73'
Желтая карточка
Х. Куруджай
63'
63'
ГОЛ! 1:3!
Д. Зиберт
Пас отдал
С. Аппелькамп
ГОЛ! 1:2!
Ф. Крюгер
Пас отдал
М. Мультауп
59'
59'
Замена
T. Christopher Oberdorf
️️️️
J. de Wijs
52'
Желтая карточка
E. Iyoha
Замена
С. Сане
️️️️
Ф. Кауфманн
46'
Замена
J. Arath Gomez
️️️️
L. Ihorst
46'
15'
ГОЛ! 0:2!
В. Вермей
Пас отдал
Х. Цолис
12'
ГОЛ! 0:1!
Х. Цолис
Пас отдал
J. de Wijs
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
4
Яннис Николау
(К)
ОП
11
Маурице Мультауп
ПВ
26
J. H. Marx
ЦФ
14
Luc Ihorst
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
7
Фабио Кауфманн
ЦФ
39
Робин Крауссе
ЦФ
30
Anton Donkor
ЦФ
30
Брайан Берендт
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Фортуна
33
Флориан Кастенмайер
(К)
ВР
25
Маттиас Циммерманн
ЦЗ
5
Джамиль Зиберт
ЦЗ
30
Jordy de Wijs
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
30
Феликс Клаус
ЦП
22
Ао Танака
ЦП
16
Янник Энгельхардт
ЦП
8
Emmanuel Iyoha
ЦП
8
Синта Аппелькамп
ПВ
9
Венсан Вермей
ЦФ
Главный тренер
Уве Реслер
Айнтрахт
16
Tino Casali
ВР
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
29
Marvin Rittmüller
ЦЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
8
Юссеф Амин
ЦП
24
Сиди Сане
ПВ
28
D. Wiebe
ЦФ
18
Johan Arath Gomez
ЦФ
Фортуна
1
Карол Немчински
ВР
15
Tim Christopher Oberdorf
ЦЗ
34
Николя Гавори
ЦЗ
22
Takashi Uchino
ЦЗ
27
Деннис Ястржембски
ЛВ
8
Klaus Suso
ЦП
11
Йона Немец
ЦФ
1-1-1-5
1
Хофманн
4
Куруджай
4
Николау
11
Мультауп
7
Кауфманн
30
Берендт
30
39
Крауссе
26
Крюгер
3-4-2-1
33
Кастенмайер
25
Циммерманн
5
Зиберт
30
22
Танака
16
Энгельхардт
8
30
Клаус
8
Аппелькамп
17
Цолис
9
Вермей
39
Крауссе
4
Бичакчич
4
Бичакчич
39
Крауссе
4
Куруджай
3
Декарли
3
Декарли
4
Куруджай
11
Мультауп
8
Амин
8
Амин
11
Мультауп
7
Кауфманн
24
Сане
24
Сане
7
Кауфманн
14
18
18
14
30
15
15
30
8
Аппелькамп
34
Гавори
34
Гавори
8
Аппелькамп
25
Циммерманн
22
22
25
Циммерманн
17
Цолис
27
Ястржембски
27
Ястржембски
17
Цолис
30
Клаус
11
Немец
11
Немец
30
Клаус
Остались в запасе
Айнтрахт
Фортуна
16
Tino Casali
ВР
29
Marvin Rittmüller
ЦЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
28
D. Wiebe
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
1
Карол Немчински
ВР
8
Klaus Suso
ЦП
Главный тренер
Уве Реслер
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
29
Marvin Rittmüller
ЦЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
28
D. Wiebe
ЦФ
Остались в запасе
1
Карол Немчински
ВР
8
Klaus Suso
ЦП
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Главный тренер
Уве Реслер
Статистика матча Айнтрахт - Фортуна
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Фортуна
Германия. Третья Лига, 15 тур
Вюрцбургер Кикерс
- : -
28.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 14 тур
Фортуна
3 : 1
21.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ингольштадт
3 : 2
07.11.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 12 тур
Фортуна
0 : 0
30.10.2026
Меппен
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Фортуна
1 : 3
17.10.2026
Саарбрюккен
Информация о матче
Главный судья:
Патрик Альт
(Хойсвайлер)
Стадион:
Айнтрахт-Стадион
Новости команд
Все
Айнтрахт
Фортуна
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
2024.08.01 16:40
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
2024.05.28 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
2024.04.03 23:35
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги
2022.08.01 01:15
В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину
2022.03.18 11:49
1
Кубок Германии. «Боруссия» Д переиграла на выезде «Айнтархт» из Брауншвейга
2020.12.22 23:57
В Германии 16-летний футболист погиб, искупавшись в озере
2024.08.01 16:40
«Бохум» сохранил место в Бундеслиге, отыгравшись после поражения 0:3
2024.05.28 08:17
1
Кубок Германии. «Байер» разгромил другой бывший клуб Булыкина (4:0) и вышел в финал
2024.04.03 23:35
«Байер» – «Фортуна»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 апреля 2024
2024.04.03 10:33
«Байер» – «Фортуна»: прогноз на полуфинал Кубка Германии, 3 апреля
2024.04.03 09:34
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+