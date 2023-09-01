Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Айнтрахт - Санкт-Паули
Айнтрахт - Санкт-Паули: обзор матча 01 сентября 2023
Айнтрахт
01.09.2023, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Санкт-Паули
80'
Т. Йоханн Хельгасон
59'
Э. Саад
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Санкт-Паули
90'
Замена
К. Меткалф
️️️️
Э. Саад
90'
Замена
Ф. Треу
️️️️
Л. Рицка
90'
Замена
Д. Синани
️️️️
С. Бэнкс
86'
Желтая карточка
С. Бэнкс
Замена
С. Декарли
️️️️
Х. Куруджай
82'
ГОЛ! 1:1!
Т. Йоханн Хельгасон
80'
77'
Замена
С. Бэнкс
️️️️
A. Albers Nielsen
Замена
Т. Йоханн Хельгасон
️️️️
D. Wiebe
76'
Замена
K. Caliskaner
️️️️
J. Arath Gomez
76'
Желтая карточка
J. Arath Gomez
64'
Замена
Ф. Кауфманн
️️️️
Ф. Крюгер
60'
Замена
M. Rittmüller
️️️️
С. Грисбек
60'
59'
ГОЛ! 0:1!
Э. Саад
Пас отдал
Д. Ирвин
51'
Желтая карточка
М. Салиакас
32'
Желтая карточка
Д. Ирвин
Желтая карточка
Р. Иванов
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
6
Роберт Иванов
ЦЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
18
Johan Arath Gomez
ЦФ
30
Брайан Берендт
ЦФ
28
D. Wiebe
ЦФ
39
Робин Крауссе
ЦФ
30
Anton Donkor
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Санкт-Паули
22
Никола Васили
ВР
21
Ларс Рицка
ЛЗ
2
Манолис Салиакас
ПЗ
8
Эрик Смит
ЦП
5
Карол Метс
ЦП
36
Джексон Ирвин
ЦП
10
Марсель Хартель
АП
21
Оладапо Афолаян
ЦФ
6
Хауке Валь
ЦФ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
11
Элиас Саад
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Айнтрахт
16
Tino Casali
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
29
Marvin Rittmüller
ЦЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
9
Райан Филипп
ЦП
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
19
N. Kijewski
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
7
Фабио Кауфманн
ЦФ
Санкт-Паули
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
29
Филипп Треу
ЦЗ
29
Luca Günther
ЦЗ
24
Конор Меткалф
ОП
10
Данель Синани
ЦП
17
Скотт Бэнкс
ПВ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
2-1-5
1
Хофманн
6
Иванов
4
Куруджай
13
Грисбек
39
Крауссе
26
Крюгер
11
Уджа
30
28
2-3-1-4
22
Васили
2
Салиакас
21
Рицка
8
Смит
5
Метс
36
Ирвин
10
Хартель
11
Саад
19
6
Валь
21
Афолаян
4
Куруджай
3
Декарли
3
Декарли
4
Куруджай
13
Грисбек
29
29
13
Грисбек
28
21
Хельгасон
21
Хельгасон
28
18
22
22
18
26
Крюгер
7
Кауфманн
7
Кауфманн
26
Крюгер
21
Рицка
29
Треу
29
Треу
21
Рицка
11
Саад
24
Меткалф
24
Меткалф
11
Саад
Бэнкс
10
Синани
10
Синани
Бэнкс
19
17
Бэнкс
17
Бэнкс
19
Остались в запасе
Айнтрахт
Санкт-Паули
16
Tino Casali
ВР
9
Райан Филипп
ЦП
19
N. Kijewski
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
29
Luca Günther
ЦЗ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Тимо Шульц
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
9
Райан Филипп
ЦП
19
N. Kijewski
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
Остались в запасе
30
Саша Бурхерт
ВР
4
Давид Немет
ЦЗ
29
Luca Günther
ЦЗ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
25
Адам Дзвигала
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Главный тренер
Тимо Шульц
Статистика матча Айнтрахт - Санкт-Паули
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Новости команд
Все
Айнтрахт
Санкт-Паули
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.3
8 мая
«Санкт-Паули» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
«Локомотив» ведет переговоры об аренде игрока в клуб второй Бундеслиги
27 января
Защитник «Локомотива» пройдет просмотр в клубе второй Бундеслиги
8 января
1
«Герта» Шварца и Эджуке вылетела в 1/32 финала Кубка Германии от команды из второй Бундеслиги
2022.08.01 01:15
В Германии впервые за 30 лет президентом клуба выбрали женщину
2022.03.18 11:49
1
Кубок Германии. «Боруссия» Д переиграла на выезде «Айнтархт» из Брауншвейга
2020.12.22 23:57
Экс-чемпион Германии может вылететь из Бундеслиги
18 мая
3
«Санкт-Паули» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 9 мая 2026
9 мая
«РБ Лейпциг» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки на матч 9 мая 2026 с коэффициентом 2.3
8 мая
«Санкт-Паули» – «Майнц»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 3 мая 2026
3 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+