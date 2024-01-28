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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Айнтрахт - Магдебург
Айнтрахт - Магдебург: обзор матча 28 января 2024
Айнтрахт
28.01.2024, воскресенье, 15:30
Германия. Вторая Бундеслига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Магдебург
16'
Э. Бичакчич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Магдебург
Замена
Я. Николау
️️️️
Р. Крауссе
90'
Замена
С. Грисбек
️️️️
J. Arath Gomez
90'
Замена
D. Wiebe
️️️️
Ф. Кауфманн
80'
Замена
Э. Уджа
️️️️
M. Rittmüller
80'
78'
Замена
Л. Шулер
️️️️
М. Эль-Ханкури
74'
Вторая желтая
Д. Эльфадли
Замена
Н. Тауэр
️️️️
Т. Йоханн Хельгасон
65'
61'
Замена
T. Ito
️️️️
К. Амаечи
57'
Желтая карточка
Д. Эльфадли
56'
Желтая карточка
К. Кремпицки
48'
Желтая карточка
Х. Бокхорн
46'
Замена
К. Кремпицки
️️️️
А. Конде
46'
Замена
Л. Кастаньос
️️️️
Л. Белл Белл
Желтая карточка
Ф. Кауфманн
45'
+2
35'
Замена
А. Хоти
️️️️
Д. Хебер
ГОЛ! 1:0!
Э. Бичакчич
16'
12'
Желтая карточка
Д. Хебер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
6
Роберт Иванов
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
29
Marvin Rittmüller
ЦЗ
39
Робин Крауссе
(К)
ОП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
9
Райан Филипп
ЦП
7
Фабио Кауфманн
ПВ
30
Anton Donkor
ЦФ
18
Johan Arath Gomez
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Магдебург
19
Леон Белл Белл
ЛЗ
15
Даниэль Хебер
ЦЗ
4
Жан Югонет
ЦЗ
7
Херберт Бокхорн
ПЗ
23
Бариш Атик
ЛВ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
23
Даниэль Эльфадли
ОП
6
Амара Конде
(К)
ЦП
10
Ксавье Амаечи
ПВ
1
Dominik Reimann
ЦФ
5
Tobias Müller
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Айнтрахт
16
Tino Casali
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
5
Никлас Тауэр
ОП
4
Яннис Николау
ОП
11
Маурице Мультауп
ПВ
28
D. Wiebe
ЦФ
14
Luc Ihorst
ЦФ
11
Энтони Уджа
ЦФ
Магдебург
30
Noah Kruth
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
4
Анди Хоти
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
13
Коннор Кремпицки
ЦП
30
Хасон Чека
ПВ
17
Tatsuya Ito
ЦФ
9
Люк Кастаньос
ЦФ
18
Лука Шулер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хофманн
6
Иванов
4
Куруджай
29
4
Бичакчич
39
Крауссе
21
Хельгасон
9
Филипп
7
Кауфманн
18
30
4-1-1-3-2
7
Бокхорн
15
Хебер
4
Югонет
19
Белл Белл
23
Эльфадли
6
Конде
10
Амаечи
23
Атик
27
Эль-Ханкури
5
1
18
13
Грисбек
13
Грисбек
18
21
Хельгасон
5
Тауэр
5
Тауэр
21
Хельгасон
39
Крауссе
4
Николау
4
Николау
39
Крауссе
7
Кауфманн
28
28
7
Кауфманн
29
11
Уджа
11
Уджа
29
15
Хебер
4
Хоти
4
Хоти
15
Хебер
6
Конде
13
Кремпицки
13
Кремпицки
6
Конде
10
Амаечи
17
17
10
Амаечи
19
Белл Белл
9
Кастаньос
9
Кастаньос
19
Белл Белл
27
Эль-Ханкури
18
Шулер
18
Шулер
27
Эль-Ханкури
Остались в запасе
Айнтрахт
Магдебург
16
Tino Casali
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
11
Маурице Мультауп
ПВ
14
Luc Ihorst
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
30
Noah Kruth
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
30
Хасон Чека
ПВ
Главный тренер
Петрик Сандер
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
11
Маурице Мультауп
ПВ
14
Luc Ihorst
ЦФ
Остались в запасе
30
Noah Kruth
ВР
5
Джейми Лоуренс
ЦЗ
8
Silas Gnaka
ЦЗ
30
Хасон Чека
ПВ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Главный тренер
Петрик Сандер
Статистика матча Айнтрахт - Магдебург
1
1
4
Всего ударов по воротам
15
9
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
31
69
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Угловые удары
3
4
Нарушения
9
15
Офсайды
1
2
Количество передач
259
615
Сейвы
4
5
Точность передач %
65
81
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
13
3
Удары из-за пределов штрафной
2
6
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Арминия
1 : 2
20.11.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Бастиан Данкерт
(Росток)
Стадион:
Айнтрахт-Стадион
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