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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Айнтрахт - Карлсруэ
Айнтрахт - Карлсруэ: обзор матча 10 февраля 2024
Айнтрахт
10.02.2024, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 21 тур
2 : 0
Завершен
Карлсруэ
13'
Х. Куруджай (П)
75'
Э. Бичакчич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Карлсруэ
90'
+4
Желтая карточка
Р. Бормут
Замена
С. Грисбек
️️️️
Т. Йоханн Хельгасон
88'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
Р. Филипп
85'
Замена
Э. Уджа
️️️️
Ф. Кауфманн
84'
84'
Замена
M. Beifus
️️️️
П. Небель
ГОЛ! 2:0!
Э. Бичакчич
Пас отдал
Х. Куруджай
75'
Желтая карточка
Р. Крауссе
72'
72'
Замена
Ф. Шлюзенер
️️️️
Б. Зивзивадзе
72'
Замена
D. Herold
️️️️
Ф. Хайзе
Желтая карточка
А. Лукоки
71'
60'
Замена
Л. Йенсен
️️️️
Д. Бурнич
Замена
А. Лукоки
️️️️
A. Donkor
59'
Замена
Н. Тауэр
️️️️
J. Arath Gomez
59'
46'
Замена
Р. Бормут
️️️️
M. Franke
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Х. Куруджай
13'
10'
Желтая карточка
С. Юнг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
6
Роберт Иванов
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
29
Marvin Rittmüller
ЦЗ
39
Робин Крауссе
(К)
ОП
9
Райан Филипп
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
7
Фабио Кауфманн
ПВ
18
Johan Arath Gomez
ЦФ
30
Anton Donkor
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Карлсруэ
22
Christoph Kobald
ЦЗ
16
Филип Хайзе
ЦЗ
2
Себастьян Юнг
ПЗ
27
Дзенис Бурнич
ЦП
8
Жером Гондорф
(К)
ЦП
10
Марвин Ванитцек
ЦП
8
Пауль Небель
ПВ
11
Буду Зивзивадзе
ЦФ
30
Патрик Древес
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
31
Игор Матанович
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Айнтрахт
16
Tino Casali
ВР
24
Андерсон Лукоки
ЛЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
5
Никлас Тауэр
ОП
4
Яннис Николау
ОП
14
Хампус Финндель
ЦП
11
Энтони Уджа
ЦФ
28
D. Wiebe
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Карлсруэ
1
Макс Вайсс
ВР
20
David Herold
ЦЗ
13
Marco Thiede
ЦЗ
32
Робин Бормут
ЦЗ
4
Marcel Beifus
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
31
Леон Йенсен
ЦП
24
Фабиан Шлюзенер
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хофманн
6
Иванов
4
Куруджай
29
4
Бичакчич
39
Крауссе
9
Филипп
21
Хельгасон
7
Кауфманн
30
18
3-3-1-4
2
Юнг
16
Хайзе
22
27
Бурнич
8
Гондорф
10
Ванитцек
8
Небель
31
Матанович
28
30
Древес
11
Зивзивадзе
30
24
Лукоки
24
Лукоки
30
21
Хельгасон
13
Грисбек
13
Грисбек
21
Хельгасон
18
5
Тауэр
5
Тауэр
18
7
Кауфманн
11
Уджа
11
Уджа
7
Кауфманн
9
Филипп
26
Крюгер
26
Крюгер
9
Филипп
16
Хайзе
20
20
16
Хайзе
28
32
Бормут
32
Бормут
28
8
Небель
4
4
8
Небель
27
Бурнич
31
Йенсен
31
Йенсен
27
Бурнич
11
Зивзивадзе
24
Шлюзенер
24
Шлюзенер
11
Зивзивадзе
Остались в запасе
Айнтрахт
Карлсруэ
16
Tino Casali
ВР
4
Яннис Николау
ОП
14
Хампус Финндель
ЦП
28
D. Wiebe
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
1
Макс Вайсс
ВР
13
Marco Thiede
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
4
Яннис Николау
ОП
14
Хампус Финндель
ЦП
28
D. Wiebe
ЦФ
Остались в запасе
1
Макс Вайсс
ВР
13
Marco Thiede
ЦЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
18
Даниель Бросински
ПЗ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Главный тренер
Кристиан Эйхнер
Статистика матча Айнтрахт - Карлсруэ
2
2
Всего ударов по воротам
11
16
Удары в створ
7
7
Владение мячом %
28
72
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
5
11
Нарушения
6
13
Количество передач
251
644
Сейвы
7
5
Точность передач %
69
86
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
7
7
Удары из-за пределов штрафной
4
9
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Герта
- : -
28.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Бохум
3 : 2
08.11.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Карлсруэ
2 : 1
31.10.2026
Хайденхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
Карлсруэ
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Вельц
(Висбаден)
Стадион:
Айнтрахт-Стадион
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