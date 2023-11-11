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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Айнтрахт - Оснабрюк
Айнтрахт - Оснабрюк: обзор матча 11 ноября 2023
Айнтрахт
11.11.2023, суббота, 15:00
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
3 : 2
Завершен
Оснабрюк
11'
J. Arath Gomez
71'
A. Donkor
90+8'
Э. Бичакчич
45+4'
М. Кюизанс (П)
87'
Э. Энгельхардт (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Айнтрахт - Оснабрюк
ГОЛ! 3:2!
Э. Бичакчич
90'
+8
Замена
С. Сане
️️️️
M. Rittmüller
88'
Замена
J. H. Marx
️️️️
Ф. Кауфманн
88'
87'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Э. Энгельхардт
80'
Замена
L. Kehl
️️️️
Д. Гнаасе
80'
Замена
L. Kunze
️️️️
Р. Теше
79'
Желтая карточка
Д. Гнаасе
ГОЛ! 2:1!
A. Donkor
71'
Желтая карточка
Р. Крауссе
65'
Замена
L. Ihorst
️️️️
Ф. Крюгер
65'
Замена
D. Wiebe
️️️️
Т. Йоханн Хельгасон
65'
62'
Желтая карточка
Р. Теше
60'
Вторая желтая
М. Кюизанс
58'
Замена
M. Thalhammer
️️️️
O. Diakhite
58'
Замена
J. Verhoek
️️️️
К. Вридт
Желтая карточка
Э. Бичакчич
52'
45'
+4
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Кюизанс
Замена
С. Грисбек
️️️️
Р. Иванов
41'
33'
Желтая карточка
М. Кюизанс
22'
Желтая карточка
O. Diakhite
Желтая карточка
Р. Иванов
20'
ГОЛ! 1:0!
J. Arath Gomez
Пас отдал
Р. Крауссе
11'
10'
Замена
M. Gyamfi
️️️️
T. Beermann
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
6
Роберт Иванов
ЦЗ
3
Сауло Декарли
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
29
Marvin Rittmüller
ЦЗ
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
18
Johan Arath Gomez
ЦФ
39
Робин Крауссе
ЦФ
30
Anton Donkor
ЦФ
7
Фабио Кауфманн
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Оснабрюк
22
Леннарт Грил
ВР
2
Oumar Diakhite
ЦЗ
25
Никлас Виманн
ЦЗ
7
Башким Айдини
ЦЗ
3
Florian Kleinhansl
ЦЗ
26
Даве Гнаасе
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Роберт Теше
ЦП
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
33
Timo Beermann
(К)
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Айнтрахт
16
Tino Casali
ВР
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
24
Сиди Сане
ПВ
11
Маурице Мультауп
ПВ
26
J. H. Marx
ЦФ
28
D. Wiebe
ЦФ
14
Luc Ihorst
ЦФ
Оснабрюк
39
Florian Bähr
ЦЗ
4
Maxwell Gyamfi
ЦЗ
22
Lars Kehl
ЦП
13
Lukas Kunze
ЦП
23
John Verhoek
ЦФ
22
Филипп Кен
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
8
Maximilian Thalhammer
ЦФ
4-1-5
1
Хофманн
6
Иванов
4
Бичакчич
29
3
Декарли
21
Хельгасон
39
Крауссе
26
Крюгер
7
Кауфманн
30
18
4-3-3
22
Грил
25
Виманн
7
Айдини
3
2
26
Гнаасе
27
Кюизанс
8
Теше
11
Вридт
33
18
Энгельхардт
6
Иванов
13
Грисбек
13
Грисбек
6
Иванов
29
24
Сане
24
Сане
29
7
Кауфманн
26
26
7
Кауфманн
21
Хельгасон
28
28
21
Хельгасон
26
Крюгер
14
14
26
Крюгер
33
4
4
33
26
Гнаасе
22
22
26
Гнаасе
8
Теше
13
13
8
Теше
11
Вридт
23
23
11
Вридт
2
8
8
2
Остались в запасе
Айнтрахт
Оснабрюк
16
Tino Casali
ВР
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
11
Маурице Мультауп
ПВ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
39
Florian Bähr
ЦЗ
22
Филипп Кен
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
Главный тренер
Уве Кошинат
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
11
Маурице Мультауп
ПВ
Остались в запасе
39
Florian Bähr
ЦЗ
22
Филипп Кен
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
7
Ноэль Ниман
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Главный тренер
Уве Кошинат
Статистика матча Айнтрахт - Оснабрюк
3
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Карлсруэ
0 : 0
22.11.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Оснабрюк
3 : 0
25.10.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Арминия
2 : 1
18.10.2026
Оснабрюк
Информация о матче
Главный судья:
Florian Lechner, Germany
Стадион:
Айнтрахт-Стадион
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