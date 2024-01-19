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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Хольштайн - Айнтрахт
Хольштайн - Айнтрахт: обзор матча 19 января 2024
Хольштайн
19.01.2024, пятница, 20:30
Германия. Вторая Бундеслига, 18 тур
1 : 2
Завершен
Айнтрахт
11'
С. Скрыбски
43'
Ф. Кауфманн
57'
Р. Филипп
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хольштайн - Айнтрахт
90'
+6
Желтая карточка
Н. Тауэр
90'
+1
Замена
Я. Николау
️️️️
Р. Крауссе
90'
+1
Замена
Э. Уджа
️️️️
Р. Филипп
Замена
Й. Меес
️️️️
Л. Холтби
81'
76'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
Т. Йоханн Хельгасон
76'
Замена
Н. Тауэр
️️️️
J. Arath Gomez
Замена
Н. Ремберг
️️️️
С. Скрыбски
73'
Замена
М. Коменда
️️️️
C. Noah Kleine-Bekel
73'
Желтая карточка
C. Noah Kleine-Bekel
63'
Замена
Х. Арон Фридйонссон
️️️️
М. Шульц
60'
Замена
J. Sterner
️️️️
М. Ивежич
60'
57'
ГОЛ! 1:2!
Р. Филипп
Пас отдал
J. Arath Gomez
54'
Замена
С. Грисбек
️️️️
Э. Бичакчич
43'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Кауфманн
Пас отдал
Р. Филипп
41'
Желтая карточка
A. Donkor
ГОЛ! 1:0!
С. Скрыбски
Пас отдал
Т. Роте
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хольштайн
4
Том Роте
ЛЗ
3
Colin Noah Kleine-Bekel
ЦЗ
8
Тимо Беккер
ЦЗ
10
Марвин Шульц
ЦЗ
4
Патрик Эррас
ОП
5
Марко Ивежич
ЦП
90
Льюис Холтби
(К)
ЦП
7
Стивен Скрыбски
ПВ
18
Шуто Мачино
ЦФ
1
Тимон Вайнер
ЦФ
27
Финн Порат
ЦФ
Айнтрахт
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
6
Роберт Иванов
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
29
Marvin Rittmüller
ЦЗ
39
Робин Крауссе
(К)
ОП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
9
Райан Филипп
ЦП
7
Фабио Кауфманн
ПВ
18
Johan Arath Gomez
ЦФ
30
Anton Donkor
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Хольштайн
31
Marcel Engelhardt
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
21
Lucas Wolf
ЦП
21
Николай Ремберг
ЦП
28
Aurel Wagbe
ЦП
11
Хольмберт Арон Фридйонссон
ЦФ
3
Марко Коменда
ЦФ
32
Jonas Sterner
ЦФ
8
Йосуа Меес
ЦФ
Айнтрахт
16
Tino Casali
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
5
Никлас Тауэр
ОП
4
Яннис Николау
ОП
11
Энтони Уджа
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
28
D. Wiebe
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
4-1-2-1-3
4
Роте
8
Беккер
10
Шульц
3
4
Эррас
5
Ивежич
90
Холтби
7
Скрыбски
27
Порат
1
Вайнер
18
Мачино
4-1-2-1-2
1
Хофманн
4
Бичакчич
4
Куруджай
29
6
Иванов
39
Крауссе
21
Хельгасон
9
Филипп
7
Кауфманн
30
18
7
Скрыбски
21
Ремберг
21
Ремберг
7
Скрыбски
10
Шульц
11
Фридйонссон
11
Фридйонссон
10
Шульц
3
3
Коменда
3
Коменда
3
5
Ивежич
32
32
5
Ивежич
90
Холтби
8
Меес
8
Меес
90
Холтби
4
Бичакчич
13
Грисбек
13
Грисбек
4
Бичакчич
18
5
Тауэр
5
Тауэр
18
39
Крауссе
4
Николау
4
Николау
39
Крауссе
9
Филипп
11
Уджа
11
Уджа
9
Филипп
21
Хельгасон
26
Крюгер
26
Крюгер
21
Хельгасон
Остались в запасе
Хольштайн
Айнтрахт
31
Marcel Engelhardt
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
21
Lucas Wolf
ЦП
28
Aurel Wagbe
ЦП
16
Tino Casali
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
26
J. H. Marx
ЦФ
28
D. Wiebe
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Остались в запасе
31
Marcel Engelhardt
ВР
23
Лассе Розенбом
ЦЗ
21
Lucas Wolf
ЦП
28
Aurel Wagbe
ЦП
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
26
J. H. Marx
ЦФ
28
D. Wiebe
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Статистика матча Хольштайн - Айнтрахт
1
2
Всего ударов по воротам
25
16
Удары в створ
9
5
Владение мячом %
64
36
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
6
3
Нарушения
12
7
Офсайды
4
1
Количество передач
574
307
Сейвы
3
9
Точность передач %
81
69
Удары мимо ворот
11
6
Блокированные удары
5
5
Удары из пределов штрафной
15
9
Удары из-за пределов штрафной
10
7
Матчи команд
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Тобиас Штилер
(Оберхаузен)
Стадион:
Holstein-Stadion, Kiel
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