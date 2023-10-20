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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Эльверсберг - Айнтрахт
Эльверсберг - Айнтрахт: обзор матча 20 октября 2023
Эльверсберг
20.10.2023, пятница, 19:30
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Айнтрахт
20'
П. Сток
43'
П. Ваннер
90+6'
J. Boyamba
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Эльверсберг - Айнтрахт
ГОЛ! 3:0!
J. Boyamba
Пас отдал
Т. Якобсен
90'
+6
Замена
L. Dürholtz
️️️️
S. Sahin
83'
Замена
D. Martinovic
️️️️
Л. Шнелльбахер
83'
Замена
Т. Якобсен
️️️️
П. Сток
83'
Замена
J. Boyamba
️️️️
П. Ваннер
74'
73'
Замена
L. Ihorst
️️️️
K. Caliskaner
Замена
M. Feil
️️️️
J. Rochelt
64'
64'
Замена
Ф. Кауфманн
️️️️
Ф. Крюгер
64'
Замена
К. Эндо
️️️️
Ю. Амин
51'
Желтая карточка
Р. Крауссе
46'
Замена
Х. Куруджай
️️️️
Р. Иванов
46'
Замена
J. Arath Gomez
️️️️
Т. Йоханн Хельгасон
ГОЛ! 2:0!
П. Ваннер
Пас отдал
Л. Шнелльбахер
43'
ГОЛ! 1:0!
П. Сток
Пас отдал
F. Jakel
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльверсберг
20
Nicolas Kristof
ВР
10
Jannik Rochelt
ЦП
8
Semih Sahin
ЦП
10
Пауль Ваннер
АП
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
10
Пауль Сток
ЦФ
23
Карло Сикингер
ЦФ
28
Уго Вандермерш
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
5
Frederik Jakel
ЦФ
19
Робин Фельхауэр
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Айнтрахт
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
6
Роберт Иванов
ЦЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
8
Юссеф Амин
ЦП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
28
D. Wiebe
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
30
Anton Donkor
ЦФ
39
Робин Крауссе
ЦФ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Эльверсберг
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
5
Торе Якобсен
ЦП
11
Luca Dürholtz
ЦФ
17
Arne Sicker
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
10
Dominik Martinovic
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
22
J. Boyamba
ЦФ
Айнтрахт
16
Tino Casali
ВР
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
14
Luc Ihorst
ЦФ
30
Брайан Берендт
ЦФ
19
N. Kijewski
ЦФ
7
Фабио Кауфманн
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
18
Johan Arath Gomez
ЦФ
2-1-5
20
10
8
10
Ваннер
28
Вандермерш
19
Фельхауэр
5
33
23
Сикингер
2-1-2-5
1
Хофманн
3
Декарли
6
Иванов
13
Грисбек
8
Амин
21
Хельгасон
28
26
Крюгер
39
Крауссе
30
22
10
Сток
5
Якобсен
5
Якобсен
10
Сток
8
11
11
8
24
Шнелльбахер
10
10
24
Шнелльбахер
10
7
7
10
10
Ваннер
22
22
10
Ваннер
6
Иванов
4
Куруджай
4
Куруджай
6
Иванов
8
Амин
5
Эндо
5
Эндо
8
Амин
22
14
14
22
26
Крюгер
7
Кауфманн
7
Кауфманн
26
Крюгер
21
Хельгасон
18
18
21
Хельгасон
Остались в запасе
Эльверсберг
Айнтрахт
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
17
Arne Sicker
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
16
Tino Casali
ВР
30
Брайан Берендт
ЦФ
19
N. Kijewski
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Остались в запасе
35
Nico Antonitsch
ЦЗ
17
Arne Sicker
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
28
Tim Boss
ЦФ
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
30
Брайан Берендт
ЦФ
19
N. Kijewski
ЦФ
26
J. H. Marx
ЦФ
Главный тренер
Хорст Штеффен
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Статистика матча Эльверсберг - Айнтрахт
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
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