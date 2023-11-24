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Расписание матчей
Германия. Вторая Бундеслига
Гамбург - Айнтрахт
Гамбург - Айнтрахт: обзор матча 24 ноября 2023
Гамбург
24.11.2023, пятница, 20:30
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Айнтрахт
25'
Г. Рамуш
26'
И. Ферай
62'
Ф. Кауфманн
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гамбург - Айнтрахт
Замена
А. Немет
️️️️
Л. Бенеш
90'
+1
Желтая карточка
Б. Джатта
90'
85'
Замена
K. Caliskaner
️️️️
J. Arath Gomez
78'
Желтая карточка
J. Arath Gomez
Замена
Л. Пореба
️️️️
И. Ферай
78'
Замена
Р. Кенигсдорффер
️️️️
Ж. Домпе
63'
63'
Замена
С. Сане
️️️️
Т. Йоханн Хельгасон
63'
Замена
М. Мультауп
️️️️
Ф. Крюгер
62'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Кауфманн
Пас отдал
Т. Йоханн Хельгасон
55'
Желтая карточка
Ф. Кауфманн
46'
Замена
Р. Крауссе
️️️️
Я. Николау
43'
Замена
Х. Куруджай
️️️️
С. Декарли
ГОЛ! 2:0!
И. Ферай
Пас отдал
Р. Глатцель
26'
ГОЛ! 1:0!
Г. Рамуш
Пас отдал
Ж. Домпе
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гамбург
1
Даниэль Фернандес
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
5
Стефан Амбросиус
ЦЗ
5
Гильерме Рамуш
ЦЗ
25
Уильям Микельбренси
ПЗ
91
Жан-Люк Домпе
ЛВ
8
Ласло Бенеш
ЦП
28
Йонас Мефферт
(К)
ЦП
10
Иммануэль Ферай
ЦП
19
Роберт Глатцель
ЦФ
18
Бейкери Джатта
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Айнтрахт
1
Рон-Торбен Хофманн
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
6
Роберт Иванов
ЦЗ
29
Marvin Rittmüller
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
4
Яннис Николау
(К)
ОП
21
Торир Йоханн Хельгасон
ЦП
26
Флориан Крюгер
ЦФ
18
Johan Arath Gomez
ЦФ
7
Фабио Кауфманн
ЦФ
30
Anton Donkor
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Гамбург
31
Матео Рааб
ВР
43
Luis Seifert
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
5
Элайджа Кран
ОП
8
Лукаш Пореба
ОП
21
Левин Озтюнали
ПП
11
Рансфорд-Йебоа Кенигсдорффер
ПВ
90
Андраш Немет
ЦФ
19
Otto Stange
ЦФ
Айнтрахт
16
Tino Casali
ВР
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
5
Кэита Эндо
ЛВ
13
Себастьян Грисбек
ОП
11
Маурице Мультауп
ПВ
24
Сиди Сане
ПВ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
39
Робин Крауссе
ЦФ
28
D. Wiebe
ЦФ
4-3-1-2
1
Фернандес
28
Мухайм
5
Амбросиус
5
Рамуш
25
Микельбренси
8
Бенеш
28
Мефферт
10
Ферай
91
Домпе
18
Джатта
19
Глатцель
4-1-1-4
1
Хофманн
6
Иванов
29
4
Бичакчич
3
Декарли
4
Николау
21
Хельгасон
30
7
Кауфманн
18
26
Крюгер
10
Ферай
8
Пореба
8
Пореба
10
Ферай
91
Домпе
11
Кенигсдорффер
11
Кенигсдорффер
91
Домпе
8
Бенеш
90
Немет
90
Немет
8
Бенеш
3
Декарли
4
Куруджай
4
Куруджай
3
Декарли
26
Крюгер
11
Мультауп
11
Мультауп
26
Крюгер
21
Хельгасон
24
Сане
24
Сане
21
Хельгасон
18
22
22
18
4
Николау
39
Крауссе
39
Крауссе
4
Николау
Остались в запасе
Гамбург
Айнтрахт
31
Матео Рааб
ВР
43
Luis Seifert
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
5
Элайджа Кран
ОП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Otto Stange
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
16
Tino Casali
ВР
13
Себастьян Грисбек
ОП
5
Кэита Эндо
ЛВ
28
D. Wiebe
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Остались в запасе
31
Матео Рааб
ВР
43
Luis Seifert
ЦЗ
5
Мориц Хейер
ПЗ
5
Элайджа Кран
ОП
21
Левин Озтюнали
ПП
19
Otto Stange
ЦФ
Остались в запасе
16
Tino Casali
ВР
13
Себастьян Грисбек
ОП
5
Кэита Эндо
ЛВ
28
D. Wiebe
ЦФ
Главный тренер
Тим Вальтер
Главный тренер
Даниэль Шернинг
Статистика матча Гамбург - Айнтрахт
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Гамбург
Германия. Бундеслига, 11 тур
Гамбург
- : -
28.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Нюрнберг
1 : 2
21.11.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Айнтрахт
0 : 0
06.11.2026
Энерги
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Арминия
3 : 1
30.10.2026
Айнтрахт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Гройтер Фюрт
2 : 0
17.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Главный судья:
Max Burda, Germany
Стадион:
Фолькспаркштадион
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