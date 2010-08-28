Мартин Кушев - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Мартин
|Отчество
|Мирославов
|Фамилия
|Кушев
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 августа 1973 (49 лет)
|Рост
|188
|Вес
|89
|Имя
|Мартин
|Отчество
|Мирославов
|Фамилия
|Кушев
|Команда
|Славия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|25 августа 1973 (49 лет)
|Рост
|188
|Вес
|89
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Амкар-Пермь
|22
|1
|1
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2010
|73' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:0
|ЦСКА (Москва)
|20.11.2010
|84' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|3:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|06.11.2010
|1' -77'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|2:0
|Ахмат (Грозный)
|31.10.2010
|87' -90'
|Томь (Томск)
|1:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|24.10.2010
|90' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:2
|Локомотив (Москва)
|02.10.2010
|87' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:1
|Динамо (Москва)
|24.09.2010
|90' -90'
|Спартак (Москва)
|2:2
|Амкар-Пермь (Пермь)
|18.09.2010
|Был в запасе
|Амкар-Пермь (Пермь)
|2:1
|Крылья Советов (Самара)
|11.09.2010
|1' -69'
|Рубин (Казань)
|3:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|28.08.2010
|42' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|22.08.2010
|1' -71'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|07.08.2010
|1' -90'
|Анжи (Махачкала)
|1:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|30.07.2010
|1' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:1
|Амкар-Пермь (Пермь)
|25.07.2010
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:1
|Сатурн (Раменское)
|18.07.2010
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|1:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|10.07.2010
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|2:1
|Томь (Томск)
|71'
|26.04.2010
|82' -90'
|Крылья Советов (Самара)
|1:1
|Амкар-Пермь (Пермь)
|17.04.2010
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:1
|Рубин (Казань)
|11.04.2010
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Амкар-Пермь (Пермь)
|03.04.2010
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|3:1
|Сибирь (Новосибирск)
|26.03.2010
|1' -90'
|Алания-Д (Владикавказ)
|0:0
|Амкар-Пермь (Пермь)
|20.03.2010
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:0
|Анжи (Махачкала)
|75'
|12.03.2010
|1' -90'
|ЦСКА (Москва)
|1:0
|Амкар-Пермь (Пермь)