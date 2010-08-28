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    Мартин Кушев - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Мартин
    Отчество Мирославов
    Фамилия Кушев
    Команда Славия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 августа 1973 (49 лет)
    Рост 188
    Вес 89
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Амкар-Пермь 22 1 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2010 73' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 0:0 ЦСКА (Москва)
    20.11.2010 84' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 3:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    06.11.2010 1' -77' Амкар-Пермь (Пермь) 2:0 Ахмат (Грозный)
    31.10.2010 87' -90' Томь (Томск) 1:0 Амкар-Пермь (Пермь)
    24.10.2010 90' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 1:2 Локомотив (Москва)
    02.10.2010 87' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 0:1 Динамо (Москва)
    24.09.2010 90' -90' Спартак (Москва) 2:2 Амкар-Пермь (Пермь)
    18.09.2010 Был в запасе Амкар-Пермь (Пермь) 2:1 Крылья Советов (Самара)
    11.09.2010 1' -69' Рубин (Казань) 3:0 Амкар-Пермь (Пермь)
    28.08.2010 42' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    22.08.2010 1' -71' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Амкар-Пермь (Пермь)
    07.08.2010 1' -90' Анжи (Махачкала) 1:0 Амкар-Пермь (Пермь)
    30.07.2010 1' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 2:1 Амкар-Пермь (Пермь)
    25.07.2010 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 0:1 Сатурн (Раменское)
    18.07.2010 1' -90' Ахмат (Грозный) 1:0 Амкар-Пермь (Пермь)
    10.07.2010 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 2:1 Томь (Томск)
    71'
    26.04.2010 82' -90' Крылья Советов (Самара) 1:1 Амкар-Пермь (Пермь)
    17.04.2010 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 0:1 Рубин (Казань)
    11.04.2010 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:1 Амкар-Пермь (Пермь)
    03.04.2010 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 3:1 Сибирь (Новосибирск)
    26.03.2010 1' -90' Алания-Д (Владикавказ) 0:0 Амкар-Пермь (Пермь)
    20.03.2010 1' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 1:0 Анжи (Махачкала)
    75'
    12.03.2010 1' -90' ЦСКА (Москва) 1:0 Амкар-Пермь (Пермь)
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