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РПЛ 2026/2027
Анжи - Амкар-Пермь
Анжи - Амкар-Пермь: обзор матча 07 августа 2010
Анжи
07.08.2010, суббота, 20:00
Россия. Премьер-Лига, 16 тур
1 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
44'
Н. Жосан (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Амкар-Пермь
Замена
Г. Илуридзе
️️️️
И. Стрелков
Замена
Ж. Карлос
️️️️
В. Гришин
Замена
И. Кухарчук
️️️️
Д. Цораев
Замена
Н. Пилиев
️️️️
И. Кнежевич
Замена
Ш. Бурзиев
️️️️
А. Гаджибеков
Замена
Л. Жинко
️️️️
В. Калашников
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Н. Жосан
Желтая карточка
З. Сираков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
31
Илья Абаев
ВР
7
Камиль Агаларов
ЛЗ
3
Митар Пекович
ЦЗ
13
Расим Тагирбеков
(К)
ЦЗ
4
Махир Шукуров
ПЗ
23
Николай Жосан
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
6
Давид Цораев
АП
3
Али Гаджибеков
ПП
12
Игорь Стрелков
ЦФ
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
10
Иосип Кнежевич
ПП
29
Мартин Кушев
(К)
ЦФ
9
Сейчиро Маки
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
44
Илья Кухарчук
ПВ
0
Тодор Тимонов
ЦФ
21
Георгий Илуридзе
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
5
Ника Пилиев
ЛП
25
Дмитрий Соколов
ЛП
0
Лука Жинко
ЦП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
20
Жеан Карлос
АП
4-1-3-1-1
31
Абаев
7
Агаларов
3
Пекович
13
Тагирбеков
4
Шукуров
88
Бакаев
23
Жосан
5
Кебе
3
Гаджибеков
6
Цораев
12
Стрелков
4-4-2
1
Усминский
14
Сираков
79
Черенчиков
24
Попов
6
Калашников
10
Кнежевич
13
Новакович
18
Коломейцев
28
Гришин
9
Маки
29
Кушев
3
Гаджибеков
0
Бурзиев
0
Бурзиев
3
Гаджибеков
6
Цораев
44
Кухарчук
44
Кухарчук
6
Цораев
12
Стрелков
21
Илуридзе
21
Илуридзе
12
Стрелков
6
Калашников
0
Жинко
0
Жинко
6
Калашников
10
Кнежевич
5
Пилиев
5
Пилиев
10
Кнежевич
28
Гришин
20
Жеан Карлос
20
Жеан Карлос
28
Гришин
Остались в запасе
Анжи
Амкар-Пермь
77
Нукри Ревишвили
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
0
Тодор Тимонов
ЦФ
42
Сергей Нарубин
ВР
25
Дмитрий Соколов
ЛП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
77
Нукри Ревишвили
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
0
Тодор Тимонов
ЦФ
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
25
Дмитрий Соколов
ЛП
27
Вадим Гаглоев
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Анжи - Амкар-Пермь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
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4 : 1
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3 : 0
10.10.2026
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1 : 2
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
В. Дроздов
Д. Мосякин (оба - Москва)
Делегат:
А. Бутенко (Москва)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ+ Онлайн" 19:40 (прямая)
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