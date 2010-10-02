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Амкар-Пермь - Динамо
Амкар-Пермь - Динамо: обзор матча 02 октября 2010
Амкар-Пермь
02.10.2010, суббота, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Динамо
90+2'
К. Кураньи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Динамо
+2
ГОЛ! 0:1!
К. Кураньи
Пас отдал
А. Воронин
Замена
М. Якубко
️️️️
Э. Чеснаускис
Замена
М. Кушев
️️️️
С. Волков
Замена
А. Померко
️️️️
М. Новакович
Замена
Д. Хохлов
️️️️
А. Ребко
Замена
А. Топчу
️️️️
В. Гришин
Замена
А. Воронин
️️️️
И. Семшов
Желтая карточка
Г. Пеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
1
Сергей Волков
АП
7
Георги Пеев
ПП
0
Стевица Ристич
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
24
Александр Епуряну
ЦЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
17
Алексей Ребко
ЦП
20
Игорь Семшов
(К)
ЦП
19
Адриан Ропотан
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
10
Андрей Топчу
ПП
9
Сейчиро Маки
ЦФ
29
Мартин Кушев
ЦФ
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
25
Дмитрий Хохлов
ЦП
26
Мартин Якубко
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
9
Александр Кокорин
ЦФ
4-4-1-1
1
Усминский
13
Гаал
24
Попов
21
Белоруков
79
Черенчиков
28
Гришин
13
Новакович
18
Коломейцев
7
Пеев
1
Волков
0
Ристич
4-5-1
1
Шунин
6
Фернандес
24
Епуряну
13
Гранат
32
Ломич
19
Самедов
17
Ребко
20
Семшов
19
Ропотан
88
Чеснаускис
22
Кураньи
13
Новакович
20
Померко
20
Померко
13
Новакович
28
Гришин
10
Топчу
10
Топчу
28
Гришин
1
Волков
29
Кушев
29
Кушев
1
Волков
17
Ребко
25
Хохлов
25
Хохлов
17
Ребко
88
Чеснаускис
26
Якубко
26
Якубко
88
Чеснаускис
20
Семшов
0
Воронин
0
Воронин
20
Семшов
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Динамо
42
Сергей Нарубин
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
9
Сейчиро Маки
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
30
Владимир Габулов
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
9
Сейчиро Маки
ЦФ
Остались в запасе
30
Владимир Габулов
ВР
7
Ираклий Логуа
ПЗ
9
Александр Кокорин
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Амкар-Пермь - Динамо
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
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3 : 0
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1 : 2
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
Н.Богач (Люберцы)
В.Данченко (Уфа)
Делегат:
Г.Куличенков (Тула)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:40 (прямая)
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