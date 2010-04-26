Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Амкар-Пермь
Крылья Советов - Амкар-Пермь: обзор матча 26 апреля 2010
Крылья Советов
26.04.2010, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-Лига, 7 тур
1 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
9'
Р. Аджинджал
66'
М. Новакович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Амкар-Пермь
Замена
А. Ставпец
️️️️
Е. Савин
Замена
Д. Соколов
️️️️
А. Топчу
Замена
А. Рылов
️️️️
Р. Аджинджал
Замена
М. Кушев
️️️️
В. Гришин
Желтая карточка
Б. Петрович
Замена
А. Алхазов
️️️️
С. Ткачев
ГОЛ! 1:1!
М. Новакович
Пас отдал
Г. Пеев
ГОЛ! 1:0!
Р. Аджинджал
Пас отдал
С. Ткачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
33
Горан Дрмич
ПЗ
11
Сергей Ткачев
ЛП
56
Даниил Гриднев
ЦП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
11
Бранимир Петрович
АП
8
Антон Бобер
(К)
ПП
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
10
Андрей Топчу
АП
7
Георги Пеев
ПП
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Крылья Советов
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
10
Артур Рылов
ПП
16
Александр Ставпец
ПВ
13
Александр Алхазов
ЦФ
Амкар-Пермь
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
29
Мартин Кушев
ЦФ
11
Дамир Садиков
ЦФ
4-4-1-1
31
Лобос
3
Будылин
0
Таранов
79
Джорджевич
33
Дрмич
11
Ткачев
56
Гриднев
20
Аджинджал
8
Бобер
11
Петрович
99
Савин
4-4-1-1
42
Нарубин
14
Сираков
21
Белоруков
24
Попов
24
Федорив
7
Пеев
10
Кнежевич
13
Новакович
28
Гришин
10
Топчу
1
Волков
20
Аджинджал
10
Рылов
10
Рылов
20
Аджинджал
99
Савин
16
Ставпец
16
Ставпец
99
Савин
11
Ткачев
13
Алхазов
13
Алхазов
11
Ткачев
10
Топчу
25
Соколов
25
Соколов
10
Топчу
28
Гришин
29
Кушев
29
Кушев
28
Гришин
Остались в запасе
Крылья Советов
Амкар-Пермь
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
Главный тренер
Юрий Газзаев
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
22
Николай Цыган
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
Остались в запасе
41
Максим Шумайлов
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
20
Алексей Померко
ОП
11
Дамир Садиков
ЦФ
Главный тренер
Юрий Газзаев
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Крылья Советов - Амкар-Пермь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Н. Богач (Люберцы)
О. Хачатуров (Ростов-на-Дону)
Делегат:
А. Кожухов (Москва)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:45 (прямая)
Новости команд
Все
Крылья Советов
Амкар-Пермь
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
Обзор матча «Крылья Советов» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
8 ноября
РПЛ. «Оренбург» вдевятером проиграл «Крыльям Советов» (0:2)
8 ноября
12
«Крылья Советов» – «Оренбург»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Крылья Советов» – «Оренбург» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, РПЛ, 8 ноября 2026
7 ноября
Премьер-лига Россия (РПЛ): шансы «Крыльев Советов» и «Оренбурга» на победу в матче 14 тура
7 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+