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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Ахмат
Амкар-Пермь - Ахмат: обзор матча 06 ноября 2010
Амкар-Пермь
06.11.2010, суббота, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 27 тур
2 : 0
Завершен
Ахмат
24'
М. Новакович
47'
С. Ристич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Ахмат
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Г. Пеев
Замена
А. Топчу
️️️️
М. Кушев
Замена
А. Кобенко
️️️️
Х. Карлос Арсэ
ГОЛ! 2:0!
С. Ристич
Пас отдал
Г. Пеев
Замена
Э. Бракамонте
️️️️
А. Кацаев
Замена
Благо
️️️️
Г. Стефан Эссаме
ГОЛ! 1:0!
М. Новакович
Пас отдал
Г. Пеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
79
Иван Черенчиков
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
29
Мартин Кушев
АП
7
Георги Пеев
ПП
0
Стевица Ристич
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
10
Адлан Кацаев
ЛП
8
Маурисио
ОП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
17
Хуан Карлос Арсэ
ЦП
6
Леван Гвазава
АП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
0
Лука Жинко
ЦП
10
Андрей Топчу
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
9
Сейчиро Маки
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
40
Благо
ЦП
28
Тиуи
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
4-4-1-1
1
Усминский
79
Черенчиков
24
Попов
21
Белоруков
14
Сираков
28
Гришин
18
Коломейцев
13
Новакович
7
Пеев
29
Кушев
0
Ристич
4-1-3-1-1
35
Джанаев
40
Уциев
5
Феррейра
8
Омельянчук
33
Ятченко
8
Маурисио
25
Эссаме
17
Арсэ
10
Кацаев
6
Гвазава
9
Асильдаров
29
Кушев
10
Топчу
10
Топчу
29
Кушев
7
Пеев
18
Бурмистров
18
Бурмистров
7
Пеев
17
Арсэ
20
Кобенко
20
Кобенко
17
Арсэ
25
Эссаме
40
Благо
40
Благо
25
Эссаме
10
Кацаев
19
Бракамонте
19
Бракамонте
10
Кацаев
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Ахмат
0
Лука Жинко
ЦП
42
Сергей Нарубин
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
9
Сейчиро Маки
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
28
Тиуи
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Остались в запасе
0
Лука Жинко
ЦП
42
Сергей Нарубин
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
9
Сейчиро Маки
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
28
Тиуи
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Амкар-Пермь - Ахмат
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
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3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
В.Волков
А.Кобзев (оба - Москва)
Делегат:
А.Румянцев (Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:40 (прямая)
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