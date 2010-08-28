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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Ростов
Амкар-Пермь - Ростов: обзор матча 28 августа 2010
Амкар-Пермь
28.08.2010, суббота, 16:15
Россия. Премьер-Лига, 19 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
25'
Г. Пеев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Ростов
Замена
А. Топчу
️️️️
Г. Пеев
Желтая карточка
М. Ахметович
Замена
С. Тумасян
️️️️
Ч. Янков
Желтая карточка
А. Прошин
Замена
В. Гришин
️️️️
Н. Пилиев
Замена
М. Кушев
️️️️
И. Кнежевич
ГОЛ! 1:0!
Г. Пеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
14
Захари Сираков
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
24
Алексей Попов
ПЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
18
Александр Коломейцев
ОП
13
Митар Новакович
ЦП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
9
Сейчиро Маки
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ростов
1
Антон Амельченко
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
24
Сорин Гионеа
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ЦЗ
77
Андрей Прошин
ПЗ
24
Александр Кульчий
(К)
ЛП
8
Александр Павленко
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
98
Дмитрий Акимов
ПП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
0
Лука Жинко
ЦП
10
Андрей Топчу
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
29
Мартин Кушев
ЦФ
Ростов
16
Владимир Забуга
ВР
37
Анри Хагба
ЦЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
21
Сергей Тумасян
ЦП
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
4-1-4-1
1
Усминский
14
Сираков
21
Белоруков
79
Черенчиков
24
Попов
18
Коломейцев
5
Пилиев
13
Новакович
10
Кнежевич
7
Пеев
9
Маки
4-4-2
1
Амельченко
77
Прошин
24
Гионеа
14
Хагуш
33
Анджелкович
98
Акимов
8
Павленко
16
Янков
24
Кульчий
90
Ахметович
10
Лебеденко
5
Пилиев
28
Гришин
28
Гришин
5
Пилиев
7
Пеев
10
Топчу
10
Топчу
7
Пеев
10
Кнежевич
29
Кушев
29
Кушев
10
Кнежевич
16
Янков
21
Тумасян
21
Тумасян
16
Янков
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Ростов
0
Лука Жинко
ЦП
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
37
Анри Хагба
ЦЗ
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
16
Владимир Забуга
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
Главный тренер
Олег Протасов
Остались в запасе
0
Лука Жинко
ЦП
42
Сергей Нарубин
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
18
Никита Бурмистров
ПВ
Остались в запасе
37
Анри Хагба
ЦЗ
99
Мирзага Гусейнпур
ЦП
16
Владимир Забуга
ВР
88
Гиа Григалава
ЦЗ
8
Александр Черкес
ПЗ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Олег Протасов
Статистика матча Амкар-Пермь - Ростов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
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3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
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Россия. Премьер-лига, 12 тур
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2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Помощники судьи:
М. Еровенко (Краснодар)
Н. Богач (Люберцы)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ Плюс Наш футбол" - 15:55 (прямая)
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