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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак - Амкар-Пермь
Спартак - Амкар-Пермь: обзор матча 24 сентября 2010
Спартак
24.09.2010, пятница, 18:00
Россия. Премьер-Лига, 22 тур
2 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
37'
Веллитон
78'
Э. МакГиди
23'
М. Новакович
54'
И. Черенчиков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Амкар-Пермь
+3
Желтая карточка
И. Усминский
+1
Замена
М. Кушев
️️️️
С. Волков
Замена
С. Маки
️️️️
С. Ристич
Замена
А. Секретов
️️️️
А. Топчу
Замена
Джано
️️️️
Ибсон
ГОЛ! 2:2!
Э. МакГиди
Пас отдал
Д. Комбаров
Замена
Ари
️️️️
Алекс
ГОЛ! 1:2!
И. Черенчиков
Пас отдал
Г. Пеев
ГОЛ! 1:1!
Веллитон
ГОЛ! 0:1!
М. Новакович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
18
Сергей Паршивлюк
(К)
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
34
Ренат Сабитов
ОП
80
Ибсон
ЦП
12
Алекс
АП
11
Веллитон
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
(К)
ПЗ
10
Андрей Топчу
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
1
Сергей Волков
АП
7
Георги Пеев
ПП
0
Стевица Ристич
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Спартак
31
Александр Беленов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
7
Джано
АП
39
Ари
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
10
Андрей Секретов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
9
Сейчиро Маки
ЦФ
29
Мартин Кушев
ЦФ
4-1-2-2-1
31
Дикань
34
Макеев
17
Сухи
2
Пареха
18
Паршивлюк
34
Сабитов
23
Комбаров
80
Ибсон
46
МакГиди
12
Алекс
11
Веллитон
4-4-1-1
1
Усминский
14
Сираков
24
Попов
79
Черенчиков
13
Гаал
7
Пеев
18
Коломейцев
13
Новакович
10
Топчу
1
Волков
0
Ристич
80
Ибсон
7
Джано
7
Джано
80
Ибсон
12
Алекс
39
Ари
39
Ари
12
Алекс
10
Топчу
10
Секретов
10
Секретов
10
Топчу
0
Ристич
9
Маки
9
Маки
0
Ристич
1
Волков
29
Кушев
29
Кушев
1
Волков
Остались в запасе
Спартак
Амкар-Пермь
31
Александр Беленов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
Главный тренер
Валерий Карпин
42
Сергей Нарубин
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
31
Александр Беленов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
39
Мартин Штранцль
ЦЗ
8
Кристиан Майдана
ЛП
21
Александр Зотов
ЦП
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Спартак - Амкар-Пермь
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
И. Писанко (Новосибирск)
А. Малородов (Саратов)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:40 (прямая)
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