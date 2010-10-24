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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Локомотив
Амкар-Пермь - Локомотив: обзор матча 24 октября 2010
Амкар-Пермь
24.10.2010, воскресенье, 12:00
Россия. Премьер-Лига, 25 тур
1 : 2
Завершен
Локомотив
22'
А. Топчу
79'
А. Алиев (П)
88'
Родолфо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Локомотив
Замена
М. Кушев
️️️️
А. Топчу
+1
Желтая карточка
Родолфо
ГОЛ! 1:2!
Родолфо
Пас отдал
Вагнер
Вторая желтая
И. Черенчиков
ГОЛ с пенальти! 1:1!
А. Алиев
Замена
Родолфо
️️️️
Р. Шишкин
Замена
С. Маки
️️️️
С. Волков
Замена
Вагнер
️️️️
Д. Торбинский
Замена
А. Гатагов
️️️️
Д. Тарасов
Желтая карточка
А. Попов
ГОЛ! 1:0!
А. Топчу
Пас отдал
С. Волков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
28
Виталий Гришин
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
14
Захари Сираков
(К)
ПЗ
10
Андрей Топчу
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
1
Сергей Волков
ЦФ
0
Стевица Ристич
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
25
Марко Баша
ЦЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
(К)
ЦП
88
Александр Алиев
ПП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
10
Андрей Секретов
ЛП
0
Лука Жинко
ЦП
9
Сейчиро Маки
ЦФ
29
Мартин Кушев
ЦФ
Локомотив
1
Марек Чех
ВР
2
Родолфо
ЦЗ
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
0
Хамину Драман
ЛП
13
Вагнер
ЦП
4-4-2
1
Усминский
28
Гришин
79
Черенчиков
24
Попов
14
Сираков
10
Топчу
18
Коломейцев
13
Новакович
7
Пеев
0
Ристич
1
Волков
4-1-4-1
1
Гилерме
49
Шишкин
25
Баша
4
Дюрица
55
Янбаев
23
Тарасов
88
Алиев
88
Глушаков
10
Лоськов
6
Торбинский
0
Сычев
1
Волков
9
Маки
9
Маки
1
Волков
10
Топчу
29
Кушев
29
Кушев
10
Топчу
49
Шишкин
2
Родолфо
2
Родолфо
49
Шишкин
23
Тарасов
9
Гатагов
9
Гатагов
23
Тарасов
6
Торбинский
13
Вагнер
13
Вагнер
6
Торбинский
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Локомотив
0
Лука Жинко
ЦП
42
Сергей Нарубин
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
10
Андрей Секретов
ЛП
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Марек Чех
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
Остались в запасе
0
Лука Жинко
ЦП
42
Сергей Нарубин
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
5
Ника Пилиев
ЛП
10
Андрей Секретов
ЛП
Остались в запасе
1
Марек Чех
ВР
30
Малхаз Асатиани
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
0
Хамину Драман
ЛП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Амкар-Пермь - Локомотив
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
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3 : 0
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Петтай
(Петрозаводск)
Помощники судьи:
Е.Волнин (Владимир)
О.Поглазов (Йошкар-Ола)
Делегат:
С.Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:40 (прямая)
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