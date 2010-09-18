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Амкар-Пермь - Крылья Советов
Амкар-Пермь - Крылья Советов: обзор матча 18 сентября 2010
Амкар-Пермь
18.09.2010, суббота, 15:00
Россия. Премьер-Лига, 21 тур
2 : 1
Завершен
Крылья Советов
15'
С. Ристич
48'
Е. Савин (АГ)
45'
Е. Савин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Крылья Советов
Желтая карточка
А. Белозеров
Желтая карточка
А. Попов
Замена
С. Маки
️️️️
С. Волков
Замена
А. Секретов
️️️️
А. Топчу
Замена
А. Соснин
️️️️
Р. Аджинджал
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Е. Савин
ГОЛ! 1:1!
Е. Савин
Пас отдал
О. Самсонов
Желтая карточка
И. Черенчиков
ГОЛ! 1:0!
С. Ристич
15'
Желтая карточка
Д. Белоруков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
13
Миклош Гаал
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ПЗ
10
Андрей Топчу
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
1
Сергей Волков
АП
7
Георги Пеев
ПП
0
Стевица Ристич
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Крылья Советов
31
Эдуардо Лобос
ВР
3
Сергей Будылин
ЛЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
10
Сергей Кузнецов
ЛП
0
Иван Таранов
ОП
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
10
Андрей Секретов
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
9
Сейчиро Маки
ЦФ
29
Мартин Кушев
ЦФ
Крылья Советов
22
Николай Цыган
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
2
Денис Ковба
ЦП
23
Антон Соснин
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
25
Драган Елич
ЦФ
4-4-1-1
1
Усминский
13
Гаал
24
Попов
21
Белоруков
79
Черенчиков
10
Топчу
18
Коломейцев
13
Новакович
7
Пеев
1
Волков
0
Ристич
3-2-3-1-1
31
Лобос
79
Джорджевич
63
Белозеров
3
Будылин
0
Таранов
15
Цаллагов
36
Самсонов
20
Аджинджал
10
Кузнецов
91
Яковлев
99
Савин
10
Топчу
10
Секретов
10
Секретов
10
Топчу
1
Волков
9
Маки
9
Маки
1
Волков
20
Аджинджал
23
Соснин
23
Соснин
20
Аджинджал
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Крылья Советов
42
Сергей Нарубин
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
29
Мартин Кушев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
22
Николай Цыган
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
2
Денис Ковба
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
25
Драган Елич
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
20
Алексей Померко
ОП
29
Мартин Кушев
ЦФ
Остались в запасе
22
Николай Цыган
ВР
3
Леилтон
ЛЗ
2
Денис Ковба
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
25
Драган Елич
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Амкар-Пермь - Крылья Советов
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
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3 : 0
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
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- : -
20.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
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Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
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0 : 2
24.10.2026
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Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
А. Аверьянов
В. Дроздов (оба - Москва)
Делегат:
А. Спирин (Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 14:40 (прямая)
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