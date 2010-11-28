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РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - ЦСКА
Амкар-Пермь - ЦСКА: обзор матча 28 ноября 2010
Амкар-Пермь
28.11.2010, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-Лига, 30 тур
0 : 0
Завершен
ЦСКА
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - ЦСКА
Замена
М. Кушев
️️️️
Н. Бурмистров
Желтая карточка
А. Дзагоев
Желтая карточка
Т. Нецид
Замена
В. Федорив
️️️️
И. Черенчиков
13'
Травма
И. Черенчиков
11'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
1
Игорь Усминский
ВР
28
Виталий Гришин
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ПЗ
14
Захари Сираков
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
0
Стевица Ристич
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
20
Евгений Алдонин
ЛЗ
4
Сергей Игнашевич
(К)
ЦЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
42
Георгий Щенников
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
25
Элвир Рахимич
ОП
66
Алан Дзагоев
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ЦП
26
Секу
ПП
15
Томаш Нецид
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
0
Лука Жинко
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
29
Мартин Кушев
ЦФ
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
8
Егор Иванов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-4-1-1
1
Усминский
28
Гришин
24
Попов
21
Белоруков
79
Черенчиков
14
Сираков
18
Коломейцев
13
Новакович
7
Пеев
18
Бурмистров
0
Ристич
4-1-4-1
1
Чепчугов
42
Щенников
4
Игнашевич
24
Березуцкий
20
Алдонин
25
Рахимич
26
Секу
66
Дзагоев
3
Хонда
18
Тошич
15
Нецид
79
Черенчиков
24
Федорив
24
Федорив
79
Черенчиков
18
Бурмистров
29
Кушев
29
Кушев
18
Бурмистров
Остались в запасе
Амкар-Пермь
ЦСКА
0
Лука Жинко
ЦП
42
Сергей Нарубин
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
35
Игорь Акинфеев
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
8
Егор Иванов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
0
Лука Жинко
ЦП
42
Сергей Нарубин
ВР
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
39
Илья Михалев
ЦФ
Остались в запасе
35
Игорь Акинфеев
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
8
Семен Федотов
ПЗ
8
Егор Иванов
ЦП
17
Александр Васильев
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Амкар-Пермь - ЦСКА
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н.Голубев (Санкт-Петербург)
А.Харламов (Тюмень)
Делегат:
Г.Куличенков (Тула)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт" 13:40
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